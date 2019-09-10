Yaşam

2 günlük hasret sonrası çocukların kavuşma anı

10 Eylül 2019

ABD’ de 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, iki günlük ayrılıktan sonra buluştu. Maxwell’in babası tarafından sosyal medyada yayınlanan buluşma videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi yarattı.

New York şehrinde yaşayan 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, birbirlerinden 2 gün ayrı kaldı. 2 günlük ayrılıktan sonra birbirlerine kavuşan Maxwell ve Finnegan’ın buluşma anı sosyal medyada Maxwell’in babası tarafından paylaşıldı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi yarattı. Dans etmeyi çok sevdiği söylenen Maxwell ve Finnegan’ın buluşma videosunu binlerce kez paylaşıldı.

Maxwell ve Finnegan’ın 1 yıldır tanıştıkları ve sürekli beraber oynadıkları belirtildi.

I have no idea how to make things go viral, for those that do……please share. This is just so beautiful. Finnegan + Maxwell= BESTIES!!! If we could all be like this. 🥰😍🥰😍🥰😍 @2_puggles_anda_baby O, The Oprah Magazine Oprah Winfrey The Today's Show best topic of the day NBC New York TheEllenShow

Michael D Cisneros paylaştı: 8 Eylül 2019 Pazar

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