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”Hain’ diye niteledikleri gerçek yurtsever Kıbrıslılardır”

10 Eylül 2019

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın söyledikleri hakkında açıklamada bulunan AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Çavuşoğlu’nun söylemlerini AKEL’in kınadığını kaydetti.

Stefanu, üzerinde anlaşmaya varılmış olan temelde özlü müzakerelerin yeniden başlaması için tam da bugünlerde ortaya koyulan çabayı Çavuşoğlu’nun söylemlerinin sabote ettiğini söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanu, bir yandan Akıncı’nın alt seviyedeki siyasi organların tümünde değil, sadece bazılarında bir pozitif oyun olacağını kabul etmesi, diğer yandan da Anastasiadis’in Bakanlar Kurulu’nda kararların alınmasında bir pozitif oyun olmasına ilişkin görüş birliğine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik ve garantiler konusuyla ilgili olarak da Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Crans Montana’da nerede kalındığını çok iyi bildiğini kaydeden Stefanu, “çözümün daha birinci gününden itibaren garantilerin ve müdahale haklarının lağvedilmesi, işgal ordularının adadan hızla ayrılması hakkında BM Genel Sekreteri’nin, Avrupa Birliği’nin, Yunanistan’ın ve Britanya’nın ortak tezinde kaldığımızı ve tek askıda kalan konunun Yunanistan ve Türkiye alaylarının durumu olduğunu biliyor. Eğer Türkiye Dışişleri Bakanı’nın tezi buna zıt ya da bundan farklıysa, bu tezi BM, AB ve diğer garantör güçlerin teziyle çatışacaktır” dedi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “aynı zamanda Kıbrıslıtürk toplumu içerisinde Sn. Çavuşoğlu’nun ve hükümetinin politikasına ve retoriğine direnen ve onun sömürgeci anlayışlarını kınayan güçlerin olmasını selamlıyoruz. Onlar Sn. Çavuşoğlu’nun nitelediği gibi “hainler” değildir. Onlar Kıbrıslıtürk toplumunun kimliği için mücadele eden gerçek yurtsever Kıbrıslılardır. Bütün Kıbrıslılar için yeniden birleşmiş, bağımsız, özgür bir Kıbrıs için; BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için mücadele eden gerçek yurtsever Kıbrıslılardır” diye konuştu.

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