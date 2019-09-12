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Özersay: Hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var

12 Eylül 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çatalköy’de meydana patlama ile ilgili sosyal medya hesabından, yaşananların ardından gelinen nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var. Olayın olduğu sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgedeydik, dün akşamki patlamalardan fiziken ya da en azından psikolojik olarak etkilenmiş olan Arapköy sakinlerini, patlama alanına daha yakın olan konut sahibi vatandaşlarımızı, otel ve restoran gibi turistik tesisleri ve işletmecilerini ziyaret ettik, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, moral verdik. Çatalköy Belediyesi’nde toplanan kriz komitesine başkanlık ederek bazı somut tedbirler kararlaştırıp kamuoyuna açıkladık. Son olarak da ülkemizdeki elektrik üretimi açısından büyük önem taşıyan Teknecik Santrali’nde incelemelerde bulunduk, sorumlulardan bilgi alıp olayı yakından izleyen emekçilerle sohbet ettik. Krizin yönetilmesinde bu sabah 2:00 sularından itibaren hiç uyku uyumadan çalışan ve katkı koyan Belediye, Kaymakamlık, sivil savunma, asker, polis, itfaye, orman dairesi, ve ilgili tüm bakanlıklar ile kamuoyuna düzenli ve sağlıklı bilgi vermeye çalışan tüm medya mensuplarına teşekkür ediyorum.
Memlekete, hepimize geçmiş olsun.

Bölgede hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var. Olayın olduğu sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgedeydik,…

Kudret Özersay paylaştı: 12 Eylül 2019 Perşembe

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