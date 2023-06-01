Özersay: Getirdikleri af Özgürgün dönemi hesaplarını kapsayacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’ten oy birliğiyle geçen af düzenlemesinin Hüseyin Özgürgün’ün UBP Genel Başkanlığı dönemi hesaplarını kapsayacağını savundu.

Özersay yaptığı açıklamada, af düzenlemesi sonucunda halen KKTC mahkemeleri önünde davası bulunan ve dokunulmazlığı kaldırılmış olan Hüseyin Özgürgün’e, UBP Genel Başkanı olduğu dönemdeki harcamalara dair denetimden muafiyet getirildiğini savundu

Özersay, “O döneme dair UBP harcamalarının yetkisiz şekilde ve izahı verilmeksizin yapıldığını yani ortada şaibeli bir durum olduğunu dönemin UBP Başkanı Sayın Tatar bizzat kendisi açıklamıştı. Yani Meclis’ten oy birliği ile geçirdikleri af yasasıyla şaibeli bir dönemi aklamış oldular” ifadelerini kullandı.

Özersay, geçirilen yasa ile söz konusu döneme, Sayıştay ve Yüksek Mahkeme’nin mali denetiminden ve makbuz denetiminden muafiyet getirilmiş olduğunu savundu ve “Hukuk devletinde, hesap verebilirliğin olduğu yerde bu düzenleme utanılması gereken bir şeydir” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında, “Hatırlarsanız tam da o dönemde UBP’nin hesaplarında birtakım usulsüzlükler olduğu kamuoyunda tartışılmış, parti hesaplarında 4 milyon civarı açık olduğu gündeme gelmişti. UBP’nin 2018 kurultayı ile göreve gelen o dönemki Başkanı, bugünün Cumhurbaşkanı şu açıklamayı yapmıştı: ‘…partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır’ !!! Yani bizzat UBP parti başkanının kabul ettiği mali açıdan şaibeli dönem af ile muafiyet kapsamına alınmış oldu!!! O dönemde bu açıklamaları yapan şu anki Cumhurbaşkanı, kendisinin de kabul ettiği o şaibeli dönemin affedilmesini ve üzerinin örtülmesini sağlayacak bu yasaya onay verdi ve Resmi Gazetede yayınladı!!!

UBP’nin Sayıştay ve Yüksek Mahkeme denetiminden muaf tutulacağı, af edileceği bu dönemde başkanı olan kişinin dokunulmazlığı kaldırıldı, KKTC mahkemeleri önünde bekleyen bir davası var ve ülkeye gelmediği için bu dava görüşülemiyor. Dava ne ile ilgili? Kaynağı belli olmayan, nereden elde edildiği belli olmayan paraların eski parti başkanının hesaplarında bulunması ve bunun izahatının yapılamamış olması. Bu iddialar ortadayken ve yargı süreci sonuçlanmamışken şimdi muhalefetin de oy birliği ile bu döneme ait UBP gelir ve giderleri, harcamaları denetimden muaf kılınıyor.

Aynı af düzenlemesiyle sadece UBP değil örneğin CTP de muafiyet elde ediyor ve bu yasa çerçevesinde yapılacak denetimden muaf tutuluyor. Örneğin CTP Kasım 2015-Kasım 2016 dönemi için yani bir yıllık dönem için gelir ve giderleri için, o dönemde yürürlükte bulunan yasaya göre denetlenmeyecek, Yüksek Mahkemenin mali denetimi, Sayıştay incelemesi Ve makbuzların tutulmasına dair yasa kurallarından muaf tutulacak”