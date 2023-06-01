FOGEM’in “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” 3 Haziran’da başlıyor

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından organize edilen “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” 3 Haziran’da başlıyor.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, 9 Haziran’a kadar devam edecek festivalde, Polonya, Litvanya, Kırgızistan, Bulgaristan’dan gelecek çocuk halk dansları ekipleri, ülkelerine ait geleneksel oyunları sunacak.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi ardından ülkeye gelen depremzede ailelerin çocuklarının da Türkiye’yi temsilen katılacakları festivalde, FOGEM’in çocuk dansçıları da KKTC’yi temsilen gösteriler yapacak.

Festival, tüm konuk ekiplerin, 4 Haziran Pazar günü Yeni İskele Belediyesi katkılarıyla Yeni İskele kültür evini ziyaret edip, bölgeyi gezmeleri ile başlayacak.

Konuk ekipler, ülkelerinden getirdikleri kostümlü oyuncak bebekleri kültür evine hediye etmeleri ardından İskele’de ağırlanacak. Ardından Çatalköy Belediyesi tarafından misafir edilecek konuk gruplar bölgede açılan Luna Park’ta ağırlanacak.

Konuk ekip idarecileri, 5 Haziran Pazartesi günü Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret edecek, saat 20.00 de ise Kızılbaş Parkı’nda gösterilerini sunacak.

6 Haziran Salı günü Beyarmudu Belediyesi tarafından organize edilen şenliğe katılacak konuk gruplar bölge okullarını ziyaret ederek, okullardaki öğrencilerle yerel çocuk oyunlarını oynayarak, bölgenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Aynı gün akşam ise bölge ekipleri ve konuk grupların yer alacağı şenlik, Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

7 Haziran Çarşamba günü ise, Dikmen Belediyesi ve Digem tarafından düzenlenecek, “Dikmen’de Bir Gece” etkinliğinde sahne alacak konuk gruplar gösterilerini Dikmen Köy Meydanı’nda sunacak.

8 Haziran Perşembe günü ise, konuk gruplar Lefkoşa’nın tarihi mekanlarını ziyaret edecek.

Lefkoşa İyilik Evi’nde “Dünya’da Barış” temalı resim etkinliği düzenlenecek. Ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkıları ile Vakıflar İdaresi Binası’nın bahçesinde konuk dansçıların ekecekleri çiçeklerden oluşan “Sevgi Bahçesi” oluşturulacak.

Aynı gün saat 19.00’da tüm konuk gruplar, yerel gruplar ve velilerin katılımıyla “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” etkinliği düzenlenecek.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Parkı’dan saat 19.00’da hareket edecek kortej, saat 20.00’de Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda sahne gösterilerini sunacak.