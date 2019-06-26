Özersay, Eroğlu’yla kapalı Maraş konusunu görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile, kapalı Maraş konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak envanter çalışmasını görüştüklerini onun ertesinde atılabilecek adımlara ilişkin Derviş Eroğlu’nun görüşlerini aldıklarını ifade etti.

Bugün ayrıca siyasi parti başkanlarıyla istişare bağlamında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyeti ile de bir araya geldiklerini açıklayan Özersay, Arıklı ile de kapalı Maraş konusunu ele aldıklarını belirtti.