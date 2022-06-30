Özersay: Ekonomik paketin felsefesi yanlış

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, açıklanan ekonomik pakete bakıldığında “Dişe dokunur bir karar üretilemediğini” gördüğünü söyledi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gayrimeşru hükümetin açıkladığı ekonomik pakete bakıldığında “Dişe dokunur bir karar üretilemediğini” gördüğünü, mini ekonomik paketin birtakım palyatif tedbirlerden ibaret olduğunu söyledi. Televizyon programında yorumlarını paylaşan Özersay, “Ekonomik paket olarak açıklanan şeyin en başta felsefesi sıkıntılıdır. Halkın Partisi olarak son bir aydır yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi olayın felsefesinin daha farklı kurgulanmalıdır. Kime ne kadar artış verileceği, ne kadar hayat pahalılığı verileceği ya da asgari ücretin ne olacağından ziyade odaklanılması gereken konu hayatın pahalılaşmasını önlemek olmalıdır. Çünkü alım gücü hızla eriyor. Dolayısıyla maaşta artış da yapılsa, insanlara kredi de kullandırtılsa hayat pahalılığı hızla devam ettiği sürece insanların alım gücü erimeye ve kişiler fakirleşmeye devam edecek demektir. Bunu engelleme üzerine yoğunlaşmak gerekirdi. Zamları ve pahalılığı dizginleme üzerine bir siyaset düşünülmeliydi” ifadesini kullandı.

“VERGİ VE FONLAR ÜZERİNDEN İNDİRİM YAPILMALI, RAFLARA YANSIMASI DENETLENMELİ”

Ekonomik paketin açıklandığı basın toplantısında, serbest piyasa olması nedeniyle fiyatlara dair herhangi bir şey yapılmayacağının söylendiğini hatırlatan Özersay, “Seçim öncesinden itibaren birçok kez söyledik; yurtdışından gelen ürünlerde devletin, maliyenin bir süreliğine fonları sıfırlaması, vergileri bir miktar aşağı çekmesi, vergi hesaplama yöntemini değiştirmesi gerekir. Çıplak fiyat üzerinden vergi ve gümrük almak yerine taşıma maliyetini de üzerine ekleyip onların üzerinden vergi ve gümrük alma yoluna gidiyorlar. Fonlar ve vergi üzerinden indirimler yaparak bunun piyasaya ve raflara yansımasını denetleme üzerine adımları atılmalıydı. Maaşların artması bu noktada çok bir şey ifade etmiyor. Raflardaki pahalılığı önleyemiyorsanız bu artışın da bir anlamı yok” dedi.

“AÇIKLANAN PAKET, ZATEN BORÇLU OLAN ESNAFI, ÜRETİCİYİ YENİDEN BORÇLANDIRMA ÜZERİNE KURULU”

Üreticileri çökme noktasına getiren konularda da bir adım atılmadığına dikkat çeken HP Genel Başkanı, sebze-meyve üreticilerini ilgilendiren su, gübre ve elektrik fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, girdi maliyetlerindeki artışın soframıza daha pahalı ürünler olarak yansıdığını belirtti. Özersay sözlerine şöyle devam etti: “Üreticilere girdi maliyeti konusunda bir destek verilmesini bekledik ancak olmadığını gördük. Açıklanan paket insanları borçlandırma üzerine kurulu. Pandemi dönemi ve ertesinde açıklanan paketlerle insanlar zaten borçlandı. Borçlu olan insanın tekrar borçlanması artık batağa süreklenmesi olur. Esnafın, üreticilerin yeniden borçlanacak gücü kalmadı.”

“İNSANLARA BAYRAMLIK VEYA CEP HARÇLIĞI VERMEK YERİNE ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK ÖNLEMLER ALINMALIYDI”