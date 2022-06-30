Gürkut: Tedbirlerimizden vazgeçmememiz gereklidir

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ağlıklı bir şekilde günlük yaşantımıza devam edebilmek için kişisel korunma tedbirlerimizden vazgeçmememiz gereklidir. Kişisel korunma tedbirlerinin en başında etkin maske kullanımı gelmektedir.” dedi

Hepimizin farkında olduğu ve çevremizde gözlemleyebileceğimiz gibi COVID-19 pandemisi ülkemizde ve Dünyada devam etmektedir. 2 seneden uzun bir süredir yaşantımızı etkileyen COVID-19, omicron varyantı baskın hale gelmiş ve alt tipleriyle beraber (özellikle son haftada artış saptanan BA.4 ve BA.5) insanlar arasında daha bulaşıcı olacak şekilde evrimine devam etmektedir.

Bütün bu nedenlerle sağlıklı bir şekilde günlük yaşantımıza devam edebilmek için kişisel korunma tedbirlerimizden vazgeçmememiz gereklidir. Kişisel korunma tedbirlerinin en başında etkin maske kullanımı gelmektedir. Ülkemiz ve Dünyada artış trendi olan COVID-19 varyantlarına karşı basit bir şekilde korunmanın yolu maske kullanımına devam etmekten geçmektedir.

Rakamlar ve güncel veriler ışığında değerlendirme yapıldığında varyantlar ve alt tipleri evrimleşme kapasitesiyle yayılımlarını sürdürürken değişikliğe uğramaya devam etmektedir. Bu nedenle varyant ve alt tip değişikliklerinin getireceği olası vaka artışları, hastane ve yoğun bakım yatışı gerekliliklerine önceden hazırlıklı olmak toplum sağlığı yararına olacaktır.

Bu hazırlıklar için yapılması gerekenler konusundaki açıklamamızın tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız: