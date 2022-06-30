Bir araç takla attı, birçok kişi yaralandı

Bu akşam saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt Lefkoşa anayolunda Melis INANÇOĜLU aynı istikamette seyreden Çiğdem PARLAK dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiği esnada Chnistine ELIZABETH KANNUR çarptı. Kazada Çiğdem PARLAK, Metin Bulgan KANNUR kaldırıldıkları Lefkoșa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığının paylaşımı:

Bu akşam saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt Lefkoşa anayolu 14-15.nci kilometreleri arasında, Tek-Taş parke şirketinin önlerinde, Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden Melis INANÇOĜLU(K-25) MV 083 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyrettiği sırada, ayni istikametine dogru seyreden Çiğdem PARLAK (K-46,)’in yõnetimindeki JN 670 plakalı salon araç dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiği esnada, MV 083 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu orta refüjden takla atıp, tavanı ūzerinde sürüklendiği esnada karşı şeritte Güzelyurt istikametine doğru seyreden Chnistine ELIZABETH KANNUR (K-47)’nin kullanıminda bulunan PE 820 plakali salon aracin ön kismina da çarpmıştır. Kazada sonucu JN 670 plakalı araç sürücüsü Çiğdem PARLAK, PE 820 plakali araç sürücüsü Chnstine ELIZABEIH KANNUR ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan KANNUR(E-53) kaldırıldıkları Lefkoșa Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.