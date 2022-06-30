Gazimağusa’da kaza: Sürücü 184mg alkollü çıktı

Gazimağusa’da bu sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

​Polis basın subaylığının verdiği bilgiye göre bu sabah saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da, eski Gazimağusa-Lefkosa anayolu üzerinde, Jonathan ULARAM (E-30) 184 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RE 968 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan tantura kavşağına yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Özüm GÜZER(E-33) yönetimindeki RM 367 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, RM 367 plakalı araç sürücüsü Özüm GÜZER’in bel kemiğinde kırık, RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. ODIGIE’nın her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmış olup, Abale N. LEBELE ve Martina M.MUPFEKI’nin ise tedavileri halen sürmektedir. RE 968 plakalı araç sürücüsü Jonathan ULARAM yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmeketedir.