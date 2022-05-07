Özersay: Cumhurbaşkanı anayasal görev ve sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘hükümeti kurma görevini UBP’den bir başka milletvekiline vereceğini’ söylemesine tepki gösterdi.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunu kurma görevini güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir. Madde 106/2.

Cumhurbaşkanı demokratik teamülleri bir kenara koyarak UBP parti başkanı yani grup başkanı orada görevi başında dururken, hükümeti kurma görevini UBP’den bir başka milletvekiline vereceğini söylüyor.

Üstelik orada da durmayıp “bu isme UBP’nin yetkili kurulları karar vermeli, aksi halde konu tartışmalara neden olabilir. UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek” diyor.

Peki Anayasada böyle bir kural mı var? HAYIR. Bu Anayasada “ilgili partinin yetkili kurulları bu milletvekilinin kim olacağına karar verecek” demiyor. Yani Cumhurbaşkanı Anayasanın kendisine verdiği görevi, bu milletvekilinin kim olacağını belirleme görevini UBP’ye havale ederek TOPU KUCAĞINDAN ATMAYA ÇALIŞIYOR. “Ben UBP ile kötü olmayayım” düşüncesiyle kendi Anayasal görev ve sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor.

Neresinden tutsanız bu iş tamam değil…