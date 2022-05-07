Aziz Fedai, ölümünün 10’ncu yılında unutulmadı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Sekizinci Aziz Fedai anı karşılaşmasını Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kazandı.

Lefke sevdalısı, yüzlerce kişiye komutanlık, binlerce öğrenciye öğretmenlik yapmış, Lefke Türk Spor Kulübü, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi Eski Müdürü ve Lefke sancaktarlığı Serdarı Aziz Fedai, ölümünün 10’ncu yılında, Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin oluşturduğu takımlarla futbol anı turnuvası ile anıldı.

Turnuva öncesinde, Fedai’nin kızı Lütfiye Fedai bir konuşma yaptı. Lütfiye Fedai, babasının 10 yıl önce vefat ettiğini, o yıldan itibaren babasının Müdürlük yaptığı Lefke Gazi Lisesi ile Lefke de eğitim veren Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi arasında anı maçı düzenlediklerini söyledi. İki yıl önce pandemi nedeni ile turnuvaların yapılamadığını söyleyen Fedai, bu yıl sekizincisini düzenlediklerini söyleyerek, sahayı kendilerine veren Lefke Avrupa Üniversitesi yöneticilerine ve turnuvaya katılan iki okul öğretmenlerine teşekkür etti. Lütfiye Fedai, babasının Lefke de 1974 öncesinde bölge serdarı olduğunu, ayrıca Lefke Gazi Lisesinde uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yaptığını, ancak ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen özelde Lefke bölgesine ve genelde diğer bölgelere birçok emeği geçen babasının adını yaşatacak bir adımın atılmadığından da ailece üzgün olduklarını söyledi.

Fedai’nin konuşmasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okundu. Daha sonra karşılaşma Lütfiye Fedai’nin başlama vuruşu ile karşılama başladı.

LAÜ Spor Kompleksi Halı Sahası’nda Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında sekizinci kez oynanan, hakemliğini Gemikonağı Muhtarı Ahmet Ced’in yaptığı karşılaşmayı 11-9 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kazanarak birinci oldu. Turnuvaya katılanlara madalyalarını ve kupalarını Fedai’nin eşi Rüştiye Fedai, kızları Lütfiye Fedai ve Zehra Fedai verdi. Turnuvadan sonra toplu fotoğraf çekildi ve tüm katılanlara çeşitli anı hediyeleri ve tatlı ikram edildi.

Aziz Fedai ölüm tarihi olan 8 Mayıs’da Lefke’de mezarı başında anılacak.