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Özersay: Bu topraklarda kendi kimliğimizle var olmaya devam etmeliyiz

1 Ağustos 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay, “Bu topraklarda kendi kimliğimizle var olmaya devam etmeliyiz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz. #1Ağustos”

Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal…

Kudret Özersay paylaştı: 1 Ağustos 2019 Perşembe

 

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