Özersay: Bir milletvekili koltuğu için yapılacak olan seçim bu memleketin hangi sorununu çözecek?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis’te bir milletvekili için ara seçim yapılması konusunda ivedilik kararı alınması konusunda görüşünün sorulması üzerine katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada “ülkenin ihtiyacı ara seçim değil erken genel seçimdir. Bir milletvekili koltuğu için yapılacak olan seçim bu memleketin hangi sorununu çözecek? Halk iradesi yok sayılarak oluşturulan gayrimeşru bir hükümetin görevde olduğu bu yapıda, devletin bağımsızlığına gölge düşürülen böyle bir ortamda bir milletvekili için seçim yapıldığında ekonominin ya da siyasetin hangi sorununa çözüm bulunmuş olunacak? Kimse kendi kendini kandırmasın, bu ortamda, Halk iradesi ayaklar altına alınarak kurdurulan bir gayrimeşru hükümetle birlikte Meclis’te bu yapının parçası olmayı kabul etmek o milletvekili yeminine de ters olur” ifadelerini kullandı.

“ARA SEÇİME KATILAN BU GAYRİMEŞRULUĞA ORTAK OLUR” Halkın Partisi lideri Özersay hükümet değişimine neden olmayacak, muhalefeti hükümet yapamayacak bir vekil için yapılacak ara seçime katılacak olanların Meclis’te bu gayrimeşruluğa ortak olacaklarına dikkat çekerek “bu türden bir ara seçime aday gösterecek olan siyasi partiler bu hükümetin halk iradesine rağmen kurdurulmuş olması gerçeğini sineye çekmiş, bu gayrimeşruluğa ortak olmuş olacaklar, son bir yıldır başka bir niyetle başka bir strateji izlemiş olmasına rağmen ana muhalefet partisi CTP maalesef tam da bu konuma girmiştir ve Meclis’teki varlığıyla bu gayrimeşruluğu olağanlaştıran bir işlev yerine getirmektedir. İşte bir ara seçim tam da buna hizmet edecektir, son bir yıldır yaşayıp gördüklerimiz, Meclis’te muhalefetin etkisizleştirilmesi, yok sayılması, iktidarsızlaştırılması ortadayken bu ara seçime katılmak bu yaşanan anomaliye ortak olmak anlamı taşıyacaktır.” Dedi.

“HALKIN PARTİSİ ERKEN GENEL SEÇİME KATILACAKTIR, ARA SEÇİME DEĞİL” Özersay erken genel seçim yapılması halinde Halkın Partisi’nin seçime katılacağını ancak Halk iradesinin yok sayıldığı gayrimeşru bir hükümetle Meclis’te iş tutmak için kendi boşalttığı bir milletvekilliği sandalyesine tabi ki Halkın Partisi’nin talip olmayacağını ve bir vekil için yapılacak ara seçime katılmayacağını vurguladı. “Halkın Partisi sine-i millet kararı aldığı zaman kamuoyuna net şekilde duyurduğu gibi ara seçime, yani kendi boşalttığı sandalyeye tabi ki aday değildir ancak yapılacak ilk genel seçimde Halkın Partisi gerçek bir alternatif olarak seçimlerde yer alacaktır” dedi. Özersay “Devletin bağımsızlığına gölge düşürülerek, Halk iradesi yok sayılarak demokratik teamüllere aykırı şekilde kurdurulan bu gayrimeşru hükümete Meclis’te sanki normal bir hükümetmiş gibi sahne kurmayın, figüranlar rollerini oynayabilsin diye orada bu sahnenin kurulmasına ortak olmayın çağrısı yapıp Meclis’ten çekilmiş olan Halkın Partisi’nin kendi boşalttığı bir sandalye için aday olması beklenemez. Biz yapılanlara gözümüzü kapatmadık, parmağımızın arkasına saklanmadık” dedi.