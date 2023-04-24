Bir ülke daha haftada 4 gün çalışma modeline izin veriyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Bir ülke daha haftada 4 gün çalışma modeline izin veriyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Haftada 4 gün çalışma modeli küresel çapta yayılırken; son olarak Kazakistan, iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verileceğini duyurdu.

Haftada 4 gün çalışma modeli küresel çapta yayılırken; son olarak Kazakistan, iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verileceğini duyurdu.

Kazinform’un haberine göre, Kazakistan’da Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ülkede Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.


Böylelikle, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek. Genel izin günü ise pazar olarak sabit kalacak.

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Tags:4 günçalışmaKazakistan
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