Bir ülke daha haftada 4 gün çalışma modeline izin veriyor

Haftada 4 gün çalışma modeli küresel çapta yayılırken; son olarak Kazakistan, iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verileceğini duyurdu.

Kazinform’un haberine göre, Kazakistan’da Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ülkede Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.

Böylelikle, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek. Genel izin günü ise pazar olarak sabit kalacak.