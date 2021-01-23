Özersay: Adaletsizliğe neden olacaktır

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada salgının bu yolla kontrol alınmasını beklemenin yanlış olduğunu savundu.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

İnsanların aklına yatmayan, mantıksal çelişki içeren kararların uygulanmasını ve salgının bu yolla kontrol altına alınmasını beklemek saflık olur. Yerel bulaşı kontrol altına almak için alındığı söylenen son kararlar kendi içinde çelişkilidir ve uygulamada bireyler ve iş yerleri arasında ADALETSİZLİĞE neden olacak niteliktedir.