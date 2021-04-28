Özersay: 6 maddelik öneri için önce Rum tarafının tepkisini görmek gerekiyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre’deki 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Son dört yıldır Kıbrıs’taki şartlar uygun olmadığı için paylaşmaya dayalı bir ortaklık yerine alternatif bir çözüm modeli olarak iş birliğine dayalı çözüm modeli düşüncemizi Üçüncü Yol olarak anlatıyoruz ve bu kamu oyunda da biliniyor. Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının bugün sunduğu söylenen altı maddelik önerisi konusunda bu aşamada bir yorum yapmak, olumlu yahut olumsuz bir şey söyleyerek zarar vermek istemiyorum. Sonuçta süreç devam ediyor, bu konuya Kıbrıs Rum tarafının ve diğer ilgili aktörlerin ne tepki vereceğini önce bir görmek gerekiyor. Yarından itibaren değerlendirmemizi her yönüyle paylaşacağız.