Galatasaray 1-0 İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig‘in 38. haftasında Galatasaray evinde İttifak Holding Konyaspor‘u konuk etti.

TT Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası düşük tempoya sahne oldu. Sarı-kırmızılılar topla daha fazla oynayan konumunda geçirdiği devrede ilk isabetli şutunu 45+1’de Gedson ile buldu.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

İkinci yarıda da Galatasaray’ın baskısı devam ederken Konyaspor savunması sarı-kırmızılılara açık vermedi. Pozisyon üretmekte zorlanan Terim’in ekibinde gecenin diğer isabetli şutları 70′ Ryan Babel ve 85′ Emre Akbaba’dan geldi.

GOL! Galatasaray aradığı golü 87. dakikada Emre Akbaba ile buldu. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar, kritik gecede 3 puanı tek golle aldı.

Terim’in ekibi böylece evinde 4 maç sonra kazandı. Konyaspor’un galibiyet özlemi ise 6 haftaya yükseldi.