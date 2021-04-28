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Galatasaray 1-0 İttifak Holding Konyaspor

28 Nisan 2021
GALATASARAY





Galatasaray, şampiyonluk yarışında bir virajı daha aştı. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş’ın kazandığı gecede İttifak Holding Konyaspor’u 87. dakikada bulduğu golle mağlup etti.





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28 Nisan 2021


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