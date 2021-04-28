Galatasaray 1-0 İttifak Holding Konyaspor

Galatasaray, \u015fampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131nda bir viraj\u0131 daha a\u015ft\u0131. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar lider Be\u015fikta\u015f'\u0131n kazand\u0131\u011f\u0131 gecede \u0130ttifak Holding Konyaspor'u 87. dakikada buldu\u011fu golle ma\u011flup etti.\r\n\r\n\r\nS\u00fcper Lig'in 38. haftas\u0131nda\u00a0Galatasaray\u00a0evinde\u00a0\u0130ttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.\r\n\r\nTT Stadyumu'ndaki m\u00fccadelenin ilk 45 dakikas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck tempoya sahne oldu. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar topla daha fazla oynayan konumunda ge\u00e7irdi\u011fi devrede ilk isabetli \u015futunu 45+1'de Gedson ile buldu.\r\n\r\nGALATASARAY'IN KALAN MA\u00c7LARI\r\n\r\n\u0130kinci yar\u0131da da Galatasaray'\u0131n bask\u0131s\u0131 devam ederken Konyaspor savunmas\u0131 sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lara a\u00e7\u0131k vermedi. Pozisyon \u00fcretmekte zorlanan Terim'in ekibinde gecenin di\u011fer isabetli \u015futlar\u0131 70' Ryan Babel ve 85' Emre Akbaba'dan geldi.\r\n\r\nGOL!\u00a0Galatasaray arad\u0131\u011f\u0131 gol\u00fc 87. dakikada\u00a0Emre\u00a0Akbaba\u00a0ile buldu. Kalan b\u00f6l\u00fcmde ba\u015fka gol sesi \u00e7\u0131kmad\u0131 ve sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, kritik gecede 3 puan\u0131 tek golle ald\u0131.\r\n\r\nTerim'in ekibi b\u00f6ylece evinde 4 ma\u00e7 sonra kazand\u0131. Konyaspor'un galibiyet \u00f6zlemi ise 6 haftaya y\u00fckseldi.\r\n\r\n