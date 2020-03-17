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Bakanlar Kurulu “evlerde tecrite son” dedi

17 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı;

Dünyada devam eden küresel salgın nedeniyle bu akşam Bakanlar Kurulu olarak aşağıdaki kararı aldık. Bu karar YARIN (18 Mart) saat 12:00’den İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cum, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.




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