Corona virüste son durum: İtalya’da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi

67 MİLYONLUK FRANSA KARANTİNADA

Fransa’da corona virüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor. Ülke genelinde bugün yerel saatel 12.00’den itibaren 15 gün serbest dolaşım sınırlandırılacak. Zorunlu haller dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak.

Tedbirlerin kontrolü için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Macron, salgına karşı “savaşta” olduklarını ve bununla mücadele edilmesinin önemine işaret etti. Macron, ülkede tartışmalara neden olan emeklilik reformunun askıya alındığını aktardı.

Maskelerin doktorlara ve sağlık çalışanları için temin edileceğini ifade eden Macron, yarın 12.00’den itibaren Schengen bölgesinin ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının kapatılacağını, AB üyesi ülkeleriyle AB dışındaki ülkeler arasındaki seyahatlerin 30 gün boyunca askıya alındığını belirtti.

300 MİLYON EURO KAYNAK

Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söyledi.

Salgınla mücadelenin kazanılacağını ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Macron, yarından itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını sözlerini ekledi.

TEDBİRLERİN KONTROLÜ İÇİN 100 BİN POLİS VE JANDARMA

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.

Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.