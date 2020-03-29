Özel sektörden hükümete rest

Hükümetin koronavirüs nedeniyle açıkladığı birinci önlemler paketi ne sermayeyi ne de emeği memnun etti. Sendikalar eylem hazırlığı başlatırken Ekonomik Örgütler Platformu kamuyla bağları koparma tehdidinde bulundu

ÖDEME YOK: Ekonomik Örgütler Platformu, taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete Pazartesi’ne kadar süre tanıdı. Bunun yapılmaması halinde kamu ile bağlarını koparacaklarını duyuran platform, özel sektörün kamuya hiçbir ödeme yapmayacağını açıkladı

AYRIM OLMASIN: Platform hükümetten özel sektör ile kamu sektörü çalışanları ile KKTC ve TC yurttaşları ile 3’ncü ülke uyruklu çalışanlar arasında yapılan ayrımlara son vermesini istedi. Platform hazırlanan önlemlerin çalışanları ve iş yerlerini korumasını istedi

DEĞİTİR VE EKLE: Ekonomik Örgütler Platformu, hükümetin 34 maddelik paketindeki 16 maddede işletmeleri koruma yönünde değişiklik talep ederken, pakette eksik gördükleri konuları da ivedilikle yapılması talebiyle 4 maddede topladı

Girne Savoy Otel’de toplanarak hükümete 30 Mart’a kadar sunduğu çözüm önerilerini değerlendiren Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) belirlenen süre içinde hükümet tarafından gerekli adımların atılmaması halinde özel sektör olarak ilk etapta kamu ile olan bağın koparılması kararı alındı. Bu çerçevede özel sektörün kamuya olan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyeceği açıklandı.

Savoy Otel Girne’de Casino İşletmecileri Birliği’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos ’un katıldı. Toplantıda, COVID-19’la mücadele kapsamında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Yasa Gücünde Kararnameler” nedeniyle yaşanan ekonomik kriz ortamında yapılan girişimler ve hükümetin açıkladığı Ekonomik Tedbirler Paketi üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Casino İşletmecileri Birliğinin de içinde bulunduğu Ekonomik Örgütler Platformunun üzerinde çalıştığı “Ekonomik Tedbir Paketine Öneriler” çalışması tüm Casino İşletmecilerine madde madde anlatıldı. Hükümetin açıkladığı Ekonomik Tedbir Paketinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan çalışmanın Hükümet yetkilileri tarafından ivedi bir şekilde dikkate alınarak, bu çalışmada yer aldığı şekliyle yeni bir Ekonomik Tedbir Paketinin hazırlanması istendi.

Yapılan toplantıda bu düzenlemelerin gerçekleşmemesi halinde, daha önce Ekonomik Örgütler Platformunun hükümete ilettiği kararların aynen uygulanması kararı yenilendi. Bu karara göre; Ekonomik Örgütler Platformunun hükümete 30 Mart Pazartesi Saat 17:00’ye kadar verdiği süre içerisinde, önerilerde yer alan düzenlemelerin yapılmaması durumunda, içerisinde bulunulan bu süreçte ilk etapta özel sektör olarak kamuya olan mali yükümlülüklerinin tümünün yerine getirilmemesi kararı alındı.

Ekonomik Örgütler Platformu hükümetin açıkladığı 34 maddelik paketteki 1,5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 ve 27’nci, maddelerin işletmeler lehine değiştirilmesini talep ederken eksik gördükleri konuları da 4 maddede ortaya koydu.

Eklenmesi istenen unsurlar

Devletin Özel Sektöre Yönelik Mali Yükümlüklerinin Yerine Getirilmesi Düzenlemelerin Yasal Zeminde Yapılması:

Yapılacak olan tüm düzenlemelerin (devlete olan tüm yükümlülükler, gerek kira muafiyetleri, gerek sosyal sigorta, çek ödemeleri, maaş ödemeleri, vergi vb. ) ileride hukuki sorunlar doğurmaması için, yasal zemine oturtulması.