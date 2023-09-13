Özdemir Berova: Bazı lüks ürünlere KDV zammı yapıldı

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, lüks tüketim içerisine girebilecek olan bazı KDV oranlarında yükseltme yaptıklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ve Haluk Yerli’nin hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Sabah’ adlı programa katılarak, ülke ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Berova, Katma Değer Vergisi’nin ülkenin şu anda en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, KDV oranlarının düşük kaldığı noktaların tespit edildiğini belirtti.

Berova, “Son yaptığımız yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak, lüks tüketim içerisine girebilecek olan bazı KDV oranlarında yükseltme yaptık. Bakanlar Kurulu’ndan geçirdik ve hayat buldu. 300 metrekare eve sahip olacak bir kişinin KDV oranını yüzde 16’dan yüzde 20’ye yükselttik. Bu bağlamda ATV ve jet ski gibi lükse girebilecek ürünlerde KDV oranlarında da birtakım artışlar yaptık” açıklamasını yaptı.

Ülkedeki en önemli sıkıntılardan bir tanesinin sözleşme üzerinden tapuya çevrilmemiş çok sayıda ev veya binanın var olduğuna işaret eden Berova, “Bunların da bir an önce tapulaşmasının önünü açabilmek adına bir çalışma yapacağız” dedi.

Berova, ilk olarak 300 metrekarelik evlerin KDV oranlarında yükseltmeyle başladıklarını anımsatarak, “Bu çalışma neticesinde belli bir süreden sonra diğer metrekarelerde KDV oranlarında birtakım değişimler, yükselmeler yapacağız. Vereceğimiz süre içerisinde de tapulaşmasını sağlayacağız. Gelirleri o anlamda artırabilme adına adımlar atmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok proje ve çok program olduğunu aktaran Berova, hedeflerinin gelirleri artırmak ve projelere kaynak ayırabilmenin yolunu açmak olduğunu dile getirdi.

“Sıfır KDV fiyat düşürücü bir faktör olamadı”

Bakan Berova, “Sayın Başbakanın bu konuda büyük bir iradesi var. Özellikle alt ve orta gelir gruplarının bu enflasyondan en minimum derecede hasar alabilmesi adına bize ‘her türlü çalışmayı yapın’ talimatı vermiştir” diye konuştu.

Hükümetin, bazı temel tüketim mallarındaki KDV oranlarında sıfırlama yaptığını hatırlatarak, “Ne kadar vatandaşı etkilediğine dair bir araştırma yapılıyor. Gelen ön raporlar, çok fazla etkilemediğini söylüyor. Bu karar, fiyat düşürücü bir faktör olamadı” açıklamasını yaptı.