Döveç Group, 16. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nin Ana Sponsoru Oldu

Döveç Group, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nin ana sponsoru oldu.

Döveç Group, bölgesel kültürel değerleri ve doğal güzellikleri yücelten bu özel etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Bölgeye Katkı ve Yerel İstihdam

Döveç Group’un bu sponsorluğu, şirketin yerel istihdamı destekleme ve hizmet verdiği bölgelere sürdürülebilir değer katma vizyonu dahilinde gerçekleşti.

Festival kapsamında yerel sanatçılar, zanaatkarlar ve iş insanlarına tanıtım ve iş yapma fırsatları sunulmuş, bölge ekonomisine dolaylı bir katkı sağlandı.

3 gün süren festival yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilirken, festivalin kapanış gecesinde Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orçan tarafından Döveç Group’a teşekkür plaketi verildi.

İskele bölgesine 75 Milyon TL değerinde bir okul kazandıracak olan Döveç Group, toplumdan kazandığını sürdürülebilir bir gelecek için kullanma noktasında ilk projesini açtığı Tatlısu bölgesine de destek vermeye başladı.

Geleceğe Yönelik Planlar

Döveç Group, önümüzdeki yıllarda da bu gibi etkinliklere destek olmayı ve daha büyük başarılara imza atmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

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