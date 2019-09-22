Ozanköy’de kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu

Dün saat 11.00 sıralarında, Ozanköy’de M.A.M.’nin (E-54) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, kayıtsız 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 89 adet canlı tabanca mermisini; 1 adet kendi adına kayıtlı av tüfeğini tasarruf ruhsatsız, çeşitli kişiler adına kayıtlı olan 1 adet av tüfeği, 1 adet hava tüfeği ve 1 adet hava tabancasını adına kayıtsız olarak tasarruf ettiği; 31 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeği ve 276 adet hava tüfeği saçmasını izinsiz olarak bulundurduğu tespit edildi. M.A.M tutuklandı.