Kıbrıs

Ozanköy’de kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu

22 Eylül 2019

Dün saat 11.00 sıralarında, Ozanköy’de  M.A.M.’nin (E-54) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, kayıtsız 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 89 adet canlı tabanca mermisini; 1 adet kendi adına kayıtlı av tüfeğini tasarruf ruhsatsız, çeşitli kişiler adına kayıtlı olan 1 adet av tüfeği, 1 adet hava tüfeği ve 1 adet hava tabancasını adına kayıtsız olarak tasarruf ettiği; 31 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeği ve 276 adet hava tüfeği saçmasını izinsiz olarak bulundurduğu tespit edildi. M.A.M tutuklandı.

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