Kıbrıs

Lefkoşa Surlariçinde yangın

22 Eylül 2019

Saat 01:40 sıralarında Lefkoşa Surlariçinde Avni Efendi Sokak No:20/A adresinde faaliyet gösteren Turgut Şahinoğlu’na ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöpler meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Çıkan yangın sonucu atölye içerisindeki 500’lük hava komprösörü, bıçkı makinesi, blanya makinesi, muhtelif ebatlarda tahta raflar ve çekmeceler ile eski giyim eşyaları tamamen yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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