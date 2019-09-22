Kıbrıs

Dipkarpaz’da 4 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı

22 Eylül 2019

Dipkarpaz’da 4 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre,  dün saat 22:00 sıralarında Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen M.K. (E-25), Ö. U. (E-24), Ü.B. (K-29) ve U.B.’nin (E-25) bulunduğu araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklandı.

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