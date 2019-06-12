Ozanköy’de dere ihlali ortadan kaldırıldı

Gelin Deresi’nin devamı olarak bilinen su yatağına izinsiz olarak inşa edilen bahçe duvarı yıkıldı.

Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne Bölgesi’nde dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor. Ozanköy Şht Mustafa Yavaş Sokak’ta, bir arsa sahibinin Gelin Deresi’nin devamı olarak bilinen su yatağına izinsiz olarak inşa ettiği bahçe duvarı, Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde yıkıldı.

Güneş: Belediyeyle ortak çalışma başlattık

Girne Kaymakamı Sinan Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dere yataklarına yapılan ihlallerin yarattığı sorunların giderilmesi için Girne Belediyesi’yle ortak çalışma başlattıklarını söyledi. Sinan Güneş, Girne Belediyesi işbirliğinde tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmaya başladıklarını belirterek, diğer belediyelerle de aynı çalışmaları ve hassasiyeti sürdürdüklerini dile getirdi. İhlallerin kaldırılması için ilgili diğer kurumları da göreve davet eden Güneş, Aralık ayında yaşanan üzücü olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşın da hassasiyet göstermesini istedi. İhlallerin kaldırılması için belediye çalışanlarını seferber eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür eden Güneş, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Güngördü: Su baskınına neden olmuştu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ozanköy’de su baskınlarına neden olan bahçe duvarının yıkılarak su akışının sağlandığını ve derenin ıslah edildiğini söyledi. Nidai Güngördü, belediyenin, Benan Sokağın güneyinde geçen yıl 75 bin Türk Lirası harcayarak, menfez oluşturduğunu, temizlik çalışması yaparak sorunları giderdiğini dile getirerek, civarda bir diğer noktada ise 44 bin TL harcayarak, dere yatağına izinsiz inşa edilen bir diğer perde duvarını yıktıklarını anımsattı. Belediye ve kaymakamlığın su baskını yaşanmaması için bu önlemleri alırken, vatandaşın izinsiz bir şekilde dere yataklarına müdahalede bulunmasının tüm bu çalışmaları engellediğini anlatan Güngördü, vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.