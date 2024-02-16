Ozanköy otopark ve park projeleri halkın görüşüne sunuldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ozanköy otopark ve park projeleri halkın görüşüne sunuldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ozanköy Otopark Projesi ile Park Ozanköy Projesi, Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantısı’nda halkın görüşüne sunuldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’nın üçüncüsü iki farklı proje bilgilendirmesi ile Ozanköy’de yapıldı.


Ozanköy Otopark Projesi ve Park Ozanköy Projesi gündemiyle yapılan toplantı, dün saat 19.00’da Ozanköy Spor Kulübü’nde yer aldı. Toplantıya, ; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Belediyesi yönetim kadrosu ve Ozanköy halkı katıldı.

Yaklaşık dört saat süren toplantıda, Ozanköy Otopark Projesi ve Park Ozanköy Projesi hakkında bilgi verildi, bölge halkının görüşleri alındı ve bölgenin sorunları masaya yatırıldı.

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Tags:Ozanköy Otopark ProjesiPark Ozanköy Projesi
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