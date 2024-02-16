Havadis’e iki zeytin ağacı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Havadis’e iki zeytin ağacı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kolan Hastanesi (KOLAN BRITISH HOSPITAL) oluşturacağı anı ormanında Havadis gazetesi ve Başaran Düzgün adına iki adet zeytin fidanı dikimi gerçekleştirecek.

Kolan Hastanesi Genel Müdürü Ali Denli  ve Kolan Hastanesi yetkilileri Havadis Medya Grubunu ziyaret edip Havadis ‘in on beşinci kuruluş yıldönümünü kutladılar. Kolan Hastanesi Genel Müdürü Ali Denli  Havadis ’in Kıbrıs Türk medyasında öncü ve örnek bir gazete olduğunu söyledi. Denli; Kolan British Hastanesi Yönetim Kurulu kararıyla Havadis gazetesi ve Başaran Düzgün adına iki adet zeytin ağacı dikme kararı alındığını söyledi. Kalkanlı bölgesinde oluşturulacak anı ormanının hedefinin daha yeşil bir ülke yaratmak olduğunu vurgulayan Denli Havadis gazetesi ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.


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Tags:Kolan British Hastanesi
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