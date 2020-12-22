Ozan Tufan COVID-19’a yakalandı

Sarı-lacivertli kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takıma ve personele COVID-19 testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcu ve idari personelin COVID-19 test sonuçlarının pozitif olarak geldiği, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı bilgisine yer verildi.

Ozan Tufan: COVID-19 testim pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Ozan Tufan da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bugün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Tufan, “İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.” dedi.