Erhürman: Müdahale normalmiş gibi görünüyorsa meclis kendini feshetsin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahalenin normalleştirilmesi halinde meclisin kendi kendini feshetmesi gerektiğini söyledi.

Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerin araştırılması için komite kurulmasına yönelik önergenin UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından reddedilmesinin ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Böyle bir seçim ilk kez mi yaşandı?” sözlerine tepki gösteren Tufan Erhürman, müdahalelerin normalmiş gibi kabul edilemeyeceğini ifade etti. “Bu nasıl bir yaklaşımdır?” diye soran Erhürman, geçmişteki müdahalelerin normalleştirilip 2020 seçimlerindeki müdahalelerin de aynı şekilde görülmesi halinde, bundan sonra da aynı anlayışın sürmeye devam edeceğine işaret etti.

“UBP DE EVET VERMİŞTİ”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, Arıklı’nın geçmişteki seçimlere yönelik yapılan müdahalelerden bahsetmesi üzerine 1990 yılında yapılan seçimlerdeki müdahalenin 1994 yılında Meclis’te kurulan komiteyle araştırılıp rapor haline getirildiğini anımsattı. CTP lideri Tufan Erhürman, bu komitenin kurulması için o dönem muhalefette olan UBP’nin de onay verdiğini hatırlattı. O dönem çıkan raporda müdahalenin belgelendiğini kaydeden Tufan Erhürman, “Yapılan konuşmalar da ‘Bu seçimlere müdahale olmadı’ şeklinde konuşmalar değil. Bundan önce de oldu şimdi de normaldir yaklaşımı var” dedi.

“İSTEDİĞİNİZ SEÇİMİ ARAŞTIRIN, CTP OLARAK EVET OYU VERECEĞİZ”

Geçmişten bugüne yapılan tüm seçimlerin araştırmasının 8 ayda tamamlanmasının mümkün olmayacağını dile getiren Erhürman, Arıklı’nın bu önerisinde samimi olmadığını söyledi. Akılcı bir öneriyle gelinmesi halinde tüm araştırma önergelerine CTP olarak ‘Evet’ oyu kullanacaklarını ifade eden Erhürman, “Hiçbir şeyden sakınmıyoruz. Benim partim lehine de var olduğunu iddia ediyorsanız ben özeleştiri yapmaya hazırım. Ama siz de hazır olun” şeklinde konuştu.

“26 SENE, 8 AYDA ARAŞTIRILAMAZ”

1994 yılından bu yana yapılan tüm seçimlerin araştırılması için komite kurulması önerisini değerlendiren ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, 26 yılda yapılan tüm seçimlerin 8 ay gibi kısa sürede araştırılıp doğru sonuca varılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bu konuda iki ihtimal olduğunu ifade eden Erhürman, “Ya iddia ettiğiniz diğer seçimlerle de ilgili komite kuralım, ya da bir komite kuralım diyorsanız karar şöyle çıkmalı, bu komite 2020 seçimlerinin raporunu hazırlar meclise sunar ve ondan sonra geriye dönük tüm seçimleri araştırır. Ama gözümüzün içine baka baka sekiz aylık hükümet dönemi için 26 senenin araştırılacağı bir komite kuracağız ve bu sizin demokrasi için yaptığınız hamle mi olacak? Bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz” dedi.

“BU HÜKÜMETİN KURULMASI NORMAL DEĞİL”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin kurulmasının normal olmadığını ve bunun da hükümet kurma çalışmaları esnasında dile getirdiğini ancak gerekli yerde gerekli katkıyı muhalefet olarak koymaya da hazır olduklarını belirten Erhürman, buna rağmen normal olmayan bir şeyin üstüne normalmiş gibi davranmalarını kimsenin beklememesi gerektiğini vurguladı. Gerekli işbirliği koşullarının oluşması halinde vatandaşlık konusu ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak olan değişikliklere onay vermeye hazır olduklarını dile getiren Erhürman, tüm bunlara rağmen her şey normalmiş gibi davranmayacaklarının altını çizdi.

“MİLLETVEKİLLİĞİ YEMİNİNE SADIK KALACAKSANIZ DEMOKRASİYE SAYGINIZ OLSUN”

Hainlik ve ihanet gibi bu memleketin tarihin çöplüğüne atması gereken kavramların halen daha kullanılmaya devam edildiğini işaret eden Genel Başkan Tufan Erhürman, bu sözleri dikkate almayacağını çünkü komik bulduğunu ve bu iddialara cevap bile vermeyeceğini belirtti. Bu iddiaların sürmesi halinde iddia sahiplerinin komikliklerini açıklamaya başlayacaklarının altını çizen Erhürman, “Eğer milletvekilliği yeminine sadık kalacağınızı söylüyorsanız demokrasiye biraz saygınız olsun” şeklinde konuştu.