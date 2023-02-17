Öz oğluna 3 yıl boyunca cinsel istismar iddiası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Öz oğluna 3 yıl boyunca cinsel istismar iddiası

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Öz oğluna cinsel istismar

Çocuğun cinsel istismarı ve Çocuğa cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanan zanlı H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 


Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında zanlı H.A’nın Çocuğun cinsel istismarı ve Çocuğa cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.02.2023 tarihinde psikolog İ.G.’nin Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği gerekçesiyle okula gitmek istememesi nedeniyle terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı. Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti. Polis, zanlı ile müştekinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirlmesi gerektiğini söyledi. Polis, tahkikatın  cidevam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Tags:cinsel istismarLefkoşaöz çocuğu
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