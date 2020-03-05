Akıllı Cihazlar

Oyunseverlerin rüyası gerçek oldu

Japonya'da oyun yatağı üretildi

5 Mart 2020

Oyun endüstrisi hızla büyürken, bir dönem sadece eğlence olarak düşünülen aktivite artık pek çokları için kariyere dönüşüyor. Dünya genelindeki tüm oyuncular oyun oynama deneyimlerini geliştirmek için donanım ve aksesuarların en iyisini edinmeye çalışıyor.

Oyun oynamak için kullanışlı sandalye ve masalar daha önce de üretilmiş olsa da, oyun mobilyaları üreten Japon firma Bauhutte’nin oyun yatağı oyunseverlerin ilgisini kazandı.

Yatak 8 ana parçadan oluşuyor. Bunlar arasında yatak masası, kaldırılabilir yatak başlığı, battaniye, sandalye, kulaklık askısı, içecek ve yiyeceklerin konduğu sehpa, ince şişe rafı, uzun bir masa yer alıyor.

Yatağın ayak kısmına denk gelecek masaya iki monitör, hoparlör seti ve küçük oyun aksesuarları yerleştirilebiliyor. Yatak sadece oyun oynamak için değil aynı zamanda canlı yayınları izlemek için de uygun biçimde tasarlandı.

Bauhutte şirketi oyunseverleri etkileyebilmek için yatağa tabletlerin tutturabileceği esnek bir parça da ekledi. Abur cubur ve içecek rafı da oyun yatağına eklenebilir.

Bauhutte’nin internet sitesinde, “Uyandım ve yatağımdan masaya geçtim. Bu neden bu kadar karmaşık? Oyun yatağı bu problemi çözüyor. Uyanır uyanmaz oyun veya animasyon izleyebilir ve uyuyana kadar geçen süredeki yaşam döngünüzü zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

Sekiz farklı parçadan oluşan yatak yaklaşık bin 48 dolar (yaklaşık 6 bin 386 TL) değerinde. Şirket ayrıca yatağın isteğe göre özelleştirilebileceğini de belirtiyor.

 




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