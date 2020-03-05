Oyunseverlerin rüyası gerçek oldu

Oyun endüstrisi hızla büyürken, bir dönem sadece eğlence olarak düşünülen aktivite artık pek çokları için kariyere dönüşüyor. Dünya genelindeki tüm oyuncular oyun oynama deneyimlerini geliştirmek için donanım ve aksesuarların en iyisini edinmeye çalışıyor.

Oyun oynamak için kullanışlı sandalye ve masalar daha önce de üretilmiş olsa da, oyun mobilyaları üreten Japon firma Bauhutte’nin oyun yatağı oyunseverlerin ilgisini kazandı.

Yatak 8 ana parçadan oluşuyor. Bunlar arasında yatak masası, kaldırılabilir yatak başlığı, battaniye, sandalye, kulaklık askısı, içecek ve yiyeceklerin konduğu sehpa, ince şişe rafı, uzun bir masa yer alıyor.

Yatağın ayak kısmına denk gelecek masaya iki monitör, hoparlör seti ve küçük oyun aksesuarları yerleştirilebiliyor. Yatak sadece oyun oynamak için değil aynı zamanda canlı yayınları izlemek için de uygun biçimde tasarlandı.