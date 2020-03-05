DünyaSürmanşet

İki yıl boyunca suladığı bitkinin yapay olduğunu öğrenince şok oldu

5 Mart 2020

ABD’de bir kadın iki yıl boyunca sulayıp ilgi gösterdiği bitkinin aslında yapay olduğunu fark ettikten sonra hikayesini sosyal medyada paylaştı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın iki yıl boyunca plastik bir bitkiyi suladığını fark etti.  Wilkes bitkisinin yapay olduğunu sukulenti yeni bir saksıya aktarmak isterken fark ettiğini söyledi. Wilkes’in paylaşımı yaklaşık 9 bin tepki aldı.

Facebook kullanıcılarından biri “Eğer bu kadar sevdiysen yapay olmasının ne önemi var? Yeni saksına koymak için köpüğü çıkart ve ‘bitkini’ sevmeye devam et” dedi.

Bir diğeriyse “Bu lisedeyken sana anne olmayı öğretmek için aylarca senden oyuncak bebek gezdirmeni istemeleri gibi bir şey” yorumunu yaptı.

Bazıları da kadının bu durumu fark etmemesini şaşkınlıkla karşladı.

Yorum yapanlardan biri “Nasıl oluyor da 2 yıl boyunca bu kdar özenle baktığınız bir bitkinin bir milimetre bile büyümediğini veya renginin değişmediğini fark etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

“Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

4 Mart 2020
Photo of Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

4 Mart 2020
Photo of Bir kanguru türünün aralıksız hamile kalabildiği bulundu

Bir kanguru türünün aralıksız hamile kalabildiği bulundu

4 Mart 2020
Photo of İşte BMW’nin yeni logosu

İşte BMW’nin yeni logosu

4 Mart 2020
Photo of ABD’yi hortum vurdu, 25 kişi hayatını kaybetti

ABD’yi hortum vurdu, 25 kişi hayatını kaybetti

4 Mart 2020
Photo of Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor

Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor

4 Mart 2020
Photo of Türkiye’deki turistik tesislerde konaklama oranları arttı

Türkiye’deki turistik tesislerde konaklama oranları arttı

4 Mart 2020
Photo of Tatar: Emperyalist güçler Kıbrıs üzerinde oyun oynama hedefinde

Tatar: Emperyalist güçler Kıbrıs üzerinde oyun oynama hedefinde

4 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık

Amcaoğlu: Tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık

4 Mart 2020
Photo of Barbie, rol model olarak Türkiye’den Sümeyye Boyacı’yı seçti

Barbie, rol model olarak Türkiye’den Sümeyye Boyacı’yı seçti

4 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı