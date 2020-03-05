İki yıl boyunca suladığı bitkinin yapay olduğunu öğrenince şok oldu

ABD’de bir kadın iki yıl boyunca sulayıp ilgi gösterdiği bitkinin aslında yapay olduğunu fark ettikten sonra hikayesini sosyal medyada paylaştı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın iki yıl boyunca plastik bir bitkiyi suladığını fark etti. Wilkes bitkisinin yapay olduğunu sukulenti yeni bir saksıya aktarmak isterken fark ettiğini söyledi. Wilkes’in paylaşımı yaklaşık 9 bin tepki aldı.

Facebook kullanıcılarından biri “Eğer bu kadar sevdiysen yapay olmasının ne önemi var? Yeni saksına koymak için köpüğü çıkart ve ‘bitkini’ sevmeye devam et” dedi.

Bir diğeriyse “Bu lisedeyken sana anne olmayı öğretmek için aylarca senden oyuncak bebek gezdirmeni istemeleri gibi bir şey” yorumunu yaptı.

Bazıları da kadının bu durumu fark etmemesini şaşkınlıkla karşladı.

Yorum yapanlardan biri “Nasıl oluyor da 2 yıl boyunca bu kdar özenle baktığınız bir bitkinin bir milimetre bile büyümediğini veya renginin değişmediğini fark etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.