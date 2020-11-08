Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz hayatını kaybetti

Türkiye‘nin Ünlü oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz 75 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede tedavi gören oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, dün gece vefat etti.

Sanatçı, yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Uz’un vefatı üzerine TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından da mesaj yayınlandı.

Mesajda, “Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, dizi oyuncusu Ahmet Uz’a Allah’tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, dizi oyuncusu Ahmet Uz'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/2RzSLK23qC — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) November 8, 2020

Tam adı Zekai Ahmet Uz olan ve oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve seslendirme sanatçılığı da yapan sanatçı, 1945’te Ankara’da doğdu.

Müzisyen bir aileden gelen sanatçı, 1970’te İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmasının ardından bazı özel tiyatrolarda görev aldı.

EN SON OCAK 2018’DE SAHNEYE ÇIKTI

Daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosuna başlayan sanatçı, 1977’de İstanbul Şehir Tiyatrosu’na geçiş yaptı.

Uz, emekli olana kadar yaklaşık 25 yıl burada sahne aldı ve emekliliğinin ardından özel tiyatrolara döndü.

Tiyatro Kare tarafından hazırlanan Leyla’nın Evi oyunuyla 4 sene tiyatroseverlerle buluşan ve son olarak 2018 ocak ayında sahneye çıkan Uz, kariyeri boyunca 100’den fazla tiyatro oyununun yanı sıra birçok dizi ile televizyon ve sinema filminde rol aldı.