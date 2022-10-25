Oyun Bilgisayarları Ne Demek?

Yüksek nesil ekran kartı ve işlemci gibi bileşenler oyun bilgisayarı için daha uygundur. Ekran kartı olmayan sistemlere yüksek grafik işleyemeyeceğinden dolayı oyun bilgisayarı diyemeyiz. Ekran kartı görüntü aktarımı görevi görmektedir video oyunlarındaki kaplamaları grafikleri daha iyi aktarabilmek için GB değerinin daha yüksek olması gerekmektedir.

GB boyutu yüksek olan ekran kartları da olsa Yüksek nesil ekran kartının görüntü yansıtmasındaki performanslar oyundan oyuna değişir. Kimi oyunda saniye başına kare hızı yüksekken kimi oyunda düşüktür. Bunun sebebi ekran kartını tam potansiyeli ile kullanılmadığından dolayıdır. Örneğin; online oyunlarda en gerekli unsur saniye başına kare hızı anlamına gelen FPS değeridir. Online oyunlarda işlemci daha ön planda çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı yüksek bütçeli ekran kartı belirli oyunlarda güzel performans vermektedir. Oynamak istediğiniz oyunun ne tür bir ekran kartına ve işlemciye ihtiyaç duyduğunu öğrenmeniz sizin için daha iyi bir oyun bilgisayarı almanıza yardımcı olacaktır.

Oyun Bilgisayarı Hangi Özelliklere Göre Seçilmelidir?

Oyun bilgisayarı içeriği sadece kaliteli bileşenlerden oluşan bir kasa değildir. Fiyat performans için düşük bütçeli oyun bilgisayarları da mevcuttur. Örneğin; oynadığınız oyunu daha iyi oynayabileceğiniz oyunların sistem gereksinimlerine göre bilgisayarınızın bileşenlerini toplayabilirsiniz. Bu sayede fiyat performanslı bir oyun bilgisayarı toplamış olursunuz. Aynı zamanda çevre birimleri de kasanın içeriğine uygun olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak, sistemde kullandığınız monitörün 75Hz olması gibi.

Yüksek ve yeni nesil bileşenleri olan sistemlerde kaliteli ekipman olması daha uygundur. Sistem performansını tam anlamıyla kullanmanıza olanak sağlar.

Eski nesil ekran kartı ve işlemci modellerine, uygun çevre birimleri seçilmelidir, buna göre daha hesaplı bir sistem elde etmiş olursunuz.

Fiyat performans ürünleri sadece sizin oynamak istediğiniz oyunları oynatabilen oyun bilgisayarıdır.

Yüksek nesil performans ürünleri ise, kaliteli bileşenler ile donatılmış, yüksek bütçeli oyun bilgisayarlarıdır.

Yüksek nesil bir oyuncu bilgisayarı ile en iyi performansı alacağınız için, bu performansı 165Hz, 240Hz, ya da 360Hz değerinde yenileme hızına sahip monitörleri tercih etmeniz daha iyi görmenizi sağlayacaktır.

Oyun bilgisayarının çevre birimleri kulaklık, klavye, Mouse, Mouse pad ve monitör gibi ürünlerin oyuncular için uygun olan ürünlerine denir.

Ne tür video oyunları oynadığınıza göre araştırmanızı internet üzerinden yapıp, oyunun sistem gereksinimlerine göre bilgisayar sisteminizi seçebilirsiniz. Ya da günümüzde bulunan en yüksek fiyatlı sistemi toplayıp oyun oynayabilirsiniz.

Atom Bilişim sizler için Oyun bilgisayarlarını hazırladı. Tek yapmanız gereken Atom Bilişim web sitesinden “SENİN BİLGİSAYARIN HANGİSİ?” adlı bölümden bütçenize uygun oyun bilgisayarını seçebilirsiniz.