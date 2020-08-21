Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Hindistan'da oyun ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 16 ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocuk g\u00fcnlerce yemek yemeden su i\u00e7meden oyun oynay\u0131nca hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) "bilgisayar oyunu ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131" ak\u0131l hastal\u0131\u011f\u0131 olarak s\u0131n\u0131fland\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131rken, Hindistan'dan bu ad\u0131m\u0131n ne kadar yerinde bir karar oldu\u011funu kan\u0131tlar cinsten bir haber geldi.\r\n\r\nGizmochina'da\u00a0yer alan habere g\u00f6re, oyun ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 olan 16 ya\u015f\u0131ndaki Hindistanl\u0131 bir \u00e7ocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su i\u00e7meyi ihmal etti\u011fi i\u00e7in hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nHastal\u0131k belirtileri g\u00f6steren ve durumu fenala\u015fan oyun ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 \u00e7ocuk hemen hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nAyn\u0131 habere g\u00f6re, hastaneye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda doktorlar ilk olarak gencin\u00a0corona\u00a0vir\u00fcse yakalanm\u0131\u015f olma ihtimali \u00fczerinde durdu ve Covid-19 testi yapt\u0131.\r\n\r\nCorona\u00a0vir\u00fcs kapm\u0131\u015f olabilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesi ile yap\u0131lan test sonucu negatif \u00e7\u0131kt\u0131.\u00a0Dehidrasyon\u00a0belirtileri g\u00f6steren ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan \u00e7ocuk t\u00fcm\u00a0m\u00fcdahalelere\u00a0ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\nDoktorlar 16 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun \u00f6l\u00fcm nedeni olarak\u00a0susuzluk\u00a0ve a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131 i\u015faret ediyor.