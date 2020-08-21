Bilim ve TeknolojiOyun

Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

21 Ağustos 2020
oyun bağımlısı

Hindistan’da oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir çocuk günlerce yemek yemeden su içmeden oyun oynayınca hayatını kaybetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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