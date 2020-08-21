Kıbrıs
Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Dün sabah ssatlerinde Çatalköy’de 54 yaşındaki Donna Donna CUTHBERTSON evinde ölü bulundu.
Dün sabah ssatlerinde Çatalköy’de 54 yaşındaki Donna Donna CUTHBERTSON evinde ölü bulundu.
Polis basın bülteninde yer alan habere göre dün saat 08:30 sıralarında Çatalköy’de sakin Donna CUTHBERTSON (K-54) kalmakta olduğu ikametgahı içersinde ölü olarak bulundu.
Yapılan otopsisinde, ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alıdı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor