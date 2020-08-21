Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Dün sabah ssatlerinde Çatalköy’de 54 yaşındaki Donna Donna CUTHBERTSON evinde ölü bulundu.

Polis basın bülteninde yer alan habere göre dün saat 08:30 sıralarında Çatalköy’de sakin Donna CUTHBERTSON (K-54) kalmakta olduğu ikametgahı içersinde ölü olarak bulundu.

Yapılan otopsisinde, ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alıdı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor