Oytun Ersan sınırları zorlamaya devam ediyor

Kıbrıslı Türk Bas gitar sanatçısı ve besteci Oytun Ersan New York yolcusu.

Oytun Ersan, aldığı davet üzerine bir kez daha New York’a gidecek. Yıl başında dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan Grammy ödül törenine katılan Oytun bu kez bir sinema filmi için New York’a gidiyor.

Grammy ödülü alamasa da Jazz dünyasında çok olumlu eleştirilen alan başarılı sanatçı, bu başarısını şimdi de beyaz perdeye taşıyor.

Oytun Ersan, Uluslararası ödülleri bulunan Japon bir bestecinin 2020 yılında yayınlanacak olan film müziklerinin bas gitar kayıtlarını gerçekleştirmek üzere 11 Temmuz’da New York’a seyahat edecek.

İkinci albümü Fusilicous, Amerika Birleşik Devletlerinde en çok çalınan albümlerden biri olunca , Oytun Ersan dünyanın en başarılı 10 basçısının davet edildiği Bass Bash etkinliğinde de sahne almıştı.

Bu başarıları Oytun Ersan’a yeni başarıların kapısını da aralamış görünüyor.

Başarılı müzisyen şimdi de New York’ta çekimleri yapılacak bir film için soundtrack çalışmasında bass gitar çalacak.

Üstelik Oytun Ersan bu proje için özel davet aldı.

Proje gizliliği nedeniyle yapım hakkında hiçbir bilgi paylaşılamıyor olsa da, ünlü Japon kompozitör yapımcılardan bass gitarlar için Oytun Ersan’ı özellikle istedi.

Kayıtları New York’ta gerçekleştirilecek projede Oytun Ersan, dünyaca ünlü müzisyenlerle birlikte çalacak.

Kayıtlar hücum kayıt şeklinde yani doğrudan canlı olarak yapılacak ve kaydedilecek.

Dühyada ses getirmesi beklenen proje büyük bir gizlilik izcinde yürütülüyor. Yapımcının isteği üzerine proje bitip lansmanı yapılana kadar tüm sanatçılarla gizlilik sözleşmesi yapıldı.

Bittiğinde ise merakla beklenen projenin büyük ses getirmesi bekleniyor.

Oytun Ersan, bir Kıbrıslı Türk olarak bu projeye davet almaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Ersan ‘‘Çok değerli bir bestecinin böylesine dev bir projede bas gitar kayıtları için beni tercih etmesi gerçekten gurur verici. Ayni zamanda müzik camiasının saygısını kazanmış dünyaca ünlü müzisyenlerle birlikte kayıt yapacak olmak beni ziyadesiyle mutlu etti.’’ dedi.

Oytun Ersan’ın ABD seyahati bununla da sınırlı kalmayacak. New York ziyareti kapsamında ayrıca artisti olduğu Aguilar amfilerinin ürün tanıtımları için New York’un ticari, kültürel ve finansal merkezi olan Manhattan semtinde kamera önüne geçecek.

Ersan’a seyahatinde menajeri Melis Ünal Ersan eşlik edecek. Sanatçı, Temmuz ayı sonunda adaya dönecek.