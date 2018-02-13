Oylama perşembeye kaldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programını görüştü. Görüşmelerin gece yarısını geçmesi nedeniyle hükümetin güvenoyu yoklaması da perşembeye kaldı

UZUN KONUŞMALAR YAPILDI: CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşüldüğü meclis dün uzun bir mesai yaptı. Gece geç saatlere kadar konuşmalar sürdü. Özellikle muhalefet partilerinin konuşmaları uzun saatler sürdü

GRUP BAŞKAN VEKİLLER DE BELİRLENDİ: Partilerin grup başkan vekilleri belli oldu: UBP’nin Dursun Oğuz ve Ersin Tatar; CTP’nin Fazilet Özdenefe Kürşat ve Asım Akansoy, HP’nin ise Hasan Topal ve Mesut Genç

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programını görüşmek üzere Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.40’ta toplandı.

Hükümet Programı üzerindeki görüşmenin gece yarısından sonra tamamlanması nedeniyle güven oylaması Perşembe gününe kaldı. Güven oylamasında 26 evet aranacak.

Genel Kurul toplantısında ilk olarak, onaya bilgiye sunuş işlemine yer verildi.

Bu bölümde Meclis’te grubu bulunan partilerin grup başkan vekillerine ilişkin tezkere bilgiye getirildi.

Buna göre UBP Grup Başkan Vekilleri Dursun Oğuz ve Ersin Tatar, CTP Grup Başkan Vekilleri Fazilet Özdenefe Kürşat ve Asım Akansoy, HP Grup Başkan Vekilliklerine ise Hasan Topal ile Mesut Genç oldu.

Özgürgün: Cumhurbaşkanı da bu koalisyona dahil

Meclis Genel Kurulu’nda Hükümet Programına ilişkin ilk sözü alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, halk iradesinin yansıtmadığını savunduğu hükümetin başarılı olmasını diledi ve “Bu hükümete mahşerin 4 atlısı diyecektim ama 5 ortaklık var. Cumhurbaşkanı da bu koalisyona dahil” dedi.

Bu zorlama birlikteliklerine daha önce de şahit olduğunu, intikam duygularıyla kurulan hükümetlerin programlarında yer alanların hayata geçirildiğine şahit olmadığını dile getiren Özgürgün, bu tür oluşumların halkı mutlu etmediğini ve bir sonraki seçimde halkın intikamını aldığını dile getirdi.

“KKTC tarihinde ilk kez hükümet programında Kıbrıs konusu yok”

Özgürgün, KKTC tarihinde ilk kez hükümet programında Kıbrıs konusunun yer alamamasını eleştirerek, Güney’de gerçekleştirilen seçimlerin ardından ortaya çıkan bir dizi yeni olayın ardından hükümetin herhangi bir açıklama yapmamasını da eleştirdi.

Özgürgün, ana muhalefet partisi olarak halkla birlikte hükümetten tepki beklediklerini, hükümet kim olursa olsun halkın mutluluğu için katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

“Eleştiri şiddetini artıracağız”

Özgürgün, sandık iradesi olmayan bir koalisyonun büyük bir risk alarak hükümet kurduğunu savunarak, ilk toplantıda hükümeti çok eleştirmeyeceğini icraatlardan sonra eleştiri şiddetini arttıracaklarını belirtti.

“Bizi rakip görüp muhalefet eden Cumhurbaşkanı da bu koalisyona taraf oldu”

Hükümetin bir dizi ilkle göreve geldiğini, ilk kez 21 milletvekiliyle bir partinin Meclis Başkanlığını alamadığını hatırlatan Özgürgün, “Hiçbir kararnamemizi imzalamayan, bizi kendine rakip görüp muhalefet eden Cumhurbaşkanı Akıncı da bu koalisyona taraf oldu. Siz rahat olun size bunları yapmayacaktır” dedi.

Kıbrıs konusunda gelinen noktayı da eleştiren Özgürgün, “Cumhurbaşkanı, BM kasasına kilitlenen haritayı WhatsApp’tan gönderilen kasa şifresiyle mi aldı?” diye sordu. Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusunda eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla da diyaloğa girmemiş olmasını eleştirdi.

Hükümetin başarılı olmasını halk adına temenni ettiklerini belirten Özgürgün, hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın tavrını da yakından izleyeceklerini, çomak sokmadan iyi niyetle tavır alacaklarını belirtti.

UBP Genel Başkanı Özgürgün, tüm bunlardan dolayı sürdürülebilir bulmadığı bu hükümetin programına ret oyu vereceklerini vurguladı.

Arıklı: Derya yeminini tekrarlasın

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilk olarak CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yemininin geçersiz olduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, yeminin tekrarlanmasını istedi aksi halde kötü emsallere yol açacağını öne sürdü.

Arıklı, TC’nin Suriye’de ciddi bir savaş sürdürdüğünü, KKTC hükümetinin de bu konuda bir karar üretmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, “polisin sivile bağlanması, Merkez Bankası Müdürü’nün, Sivil Savunma Başkanı’nın ülkeden atanması konusunda demeçler verip yaygara koparıldığını” belirterek, hükümet programında bu konularda tek satır olmadığını, bet ofisler konusunda da sessizliğe büründüklerini savundu.

“Hiç şık değil”

İlk kez hükümet programında Kıbrıs konusunda tek satırlık bir şey olmamasını görerek üzüldüğünü kaydeden Arıklı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gibi yetkin bir müzakerecinin bile konuyla ilgili yorum yapamayacak noktaya getirilmesinin hiç şık olmadığını kaydetti.

Toplumun en önemli gereksinimlerinden olan Bilişim Yasası’yla ilgili de hükümet programında bişey olmadığını eleştiren Arıklı, bu konuda kişiye göre adalet uygulamasının değiştirileceğini sanarak yanıldıklarını söyledi.

“Farklı muamele ediliyor”

KKTC’de adalet konusunda sıkıntılar yaşandığını, geciken adaletin adalet olamayacağını en iyi Başbakan’ın bileceğini kaydederek, Afrika’ya yapılan saldırının ve Meclis’te yaşananların doğru olmadığını herkesin bildiğini ancak davaları süren 6 kişiye geçmişte bu tür eylemlerde yer alanlardan farklı muamele edildiğini söyledi.

Arıklı, Afrika gazetesindeki yazıları okuyarak eleştirilerde bulundu ve hükmet icraatlarıyla ilgili, din dersleri, YÖDAK, GSM gibi konularda öneri ve taleplerde bulundu.

Arıklı, hükümetin yolsuzlukların üzerine gidilecek iddiasıyla kurulduğunu; Merkezi İhale Komisyonu’nun durumunun içler acısı olduğunu, bu konuda yapılacak her şeye destek vereceklerini anlattı.

Akansoy: Yapılamayacak sözler verilmedi

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, parlamenter sistemde hareket eden bir ülke olduğunu ve bu doğrultuda ortaya çıkacak olasılıklara açık oldukları, Anayasa’nın da bu imkanı verdiğini anlattı.

Hükümet programında, gerçeklerden yola çıkıldığını yapılamayacak sözlerin verilmediği bir siyasi anlayışla hareket edildiğini belirten Akansoy, eleştiri yaparken geçmişte ortaya konanların ne kadarının hayata geçirildiğine bakarak kıyaslamayı ona göre yapmak gerektiğini söyledi.

Akansoy, programın en heyecan verici yanının “ben yaparım olur” dememesi olduğunu, bunun siyasi tarihte yeni bir anlayış olduğunu belirterek, “Çoğunluğun iktidarını değil çoğulcu yapının iktidarını sürdürmeye çalışmalıyız” dedi.

Doğuş Derya’nın yeminine yapılan itirazın da değerlendirildiğini ve Meclis hukukçularının verdiği bilgi doğrultusunda konuyu kapayıp sorun çıkarmama kararı aldıklarını anımsatan Akansoy, bundan sonra Meclis içerisinde milletvekillerine yönelik rahatsız edici söylemlere gereken tepkiyi göstereceklerini belirtti.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan’ın Yenidüzen gazetesinde dün yayımlanan röportajından bazı bölümleri okuyan Akansoy, kendisinin de Nolan gibi ötekileştirme yapılmadan hareket edilmesinin gerekliliğine inandığını söyledi.

Tatar: Aşırı tahriklere müdahale edilmeli

UBP Milletvekilli Ersin Tatar konuşmasında, demokrasilerde de fikir özgürlüklerine dikkat etmek gerektiğini, aşırı tahriklere müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma izinleri konusuna değinen Tatar, fazla beklenmesi halinde iş yerlerinin bundan zarar görebileceğini belirtti.

Tatar, belediyelerle ilgili reformların da süratle ele alınması gerektiğini, sağlıkta da bekleyen sorunlar olduğunu kaydederek, finansmanın nasıl sağlanacağını sordu.

Genel Sağlık Sigortası’nın bir türlü hayata geçirilemediğini söyleyen Tatar, bu projenin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomiyi büyümek için projelerin neler olduğunu soran Tatar, hükümet programında detayları bulamadıklarını söyledi.

Tatar, elektrik ihtiyacının sürekli arttığını, yeni santrallerle bu ihtiyacı karşılamanın mümkün olmadığını bunun sağlığı ve çevreye olumsuz etkisi olacağını ifade etti.

“Denk bütçe açıklamaları gerçeği yansıtmıyor”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Ercan Havalimanı ve bütçe konusunda da eleştirilerde bulunarak, bütçenin “denk olduğu” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Atun: Yüzde 36’lık kesim iradenin dışında

UBP milletvekili Sunat Atun, hükümete başarılar dileyerek, ana muhalefet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

Hükümetlerin halkların en çok oy verdiği partiler arasında kurulduğunu belirten Atun, kurulan hükümetlerin siyasi istikrar teskin eden ve geniş tabanı olan hükümetler olması gerektiğini belirtti.

Atun, 27 sayısı olan bir hükümetin nasıl istikrarlı bir çalışma yapacağını sorarak, hükümet tabanları geniş olan hükümetlerin halk tarafından daha inandırıcı bulunduğunu söyledi.

Halkın yüzde 36’sının oy verdiği kesimin iradenin dışında kaldığını anlatan Atun, halkın sandıkta CTP’ye yetki vermek istemediğini belirtti.

Atun, dört partinin her birinin kendine göre ideolojisi olduğunu, Kıbrıs sorunu gibi temel bir konuda hükümetin bir fikri bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıs sorunu ile ilgili dış temsiliyetlerde, organizasyonlarda nasıl bir politika izleyeceğini soran Atun, bu noktanın bile dörtlü yapıyı bir araya getirmenin zorluğunu gösterdiğini belirtti.

Berova: Hükümet programı zayıf

UBP milletvekili Özdemir Berova, program içinde birbiriyle çelişen, genel hedef olarak zayıf bir hükümet programı olduğunu savundu.

Bütünsellik anlamında ciddi sıkıntılar yaşanacağını öngördüğünü söyleyen Berova, değerlendirildiği zaman birçok maddenin içinin boş olduğunu gördüğünü kaydetti.

Ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında, dört bir yanında sorunlar yaşandığını, hal böyleyken Dışişleri Bakanlığı’nın bu konulara yönelik ve Kıbrıs konusuna yönelik vereceği beyanatın hükümetin beyanatı olup olmayacağının tereddütlü olacağını kaydeden Berova, bir harita üzerinde Kıbrıs ve etrafında yaşanan sorunları aktardı.

“Eğitim Bakanlığı’nın içi boş… Tam gün eğitim yok”

Hükümet programının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ilgili bölümün içinin boş olduğunu savunan Berova, özellikle tam gün eğitim konusunda bir maddenin yer almamasının eleştirdi.

Hükümet programına göre nasıl bir nesil yetişeceğine bakıldığında yapılan tanımlamaya itirazları olmadığını ancak Atatürk ilkeleri ve milli dava, varoluş mücadelesi gibi konuların hangi şekilde yer alacağının belli olmadığını söyleyen Berova, UBP’nin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Hasipoğlu: Müzakere başlarsa hükümetin vizyonunu bilmeyeceğiz

Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet Programı görüşülmeye devam ediyor. Toplantının öğleden sonraki bölümünde söz alan UBP milletvekilleri, hükümet programıyla ilgili eleştiriler yaparak önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet programına ilişkin yaptığı konuşmasına, Afrin’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Hasipoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın hükümet programına Kıbrıs konusunda bir hükümet politikası ortaya koymadığını, bir vizyonu olmadığını ileri sürdü.

KKTC’nin dış politikasının bu şekilde şekillenemeyeceğini ifade eden Hasipoğlu, program içinde KKTC ibaresinin yer almadığını savunarak bunu eleştirdi.

Hükümet programında müzakerelerle ilgili bir duruş ortaya koyulmadığını da ifade eden Hasipoğlu, geçmiş hükümet programlarından örnekler verdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın programında yurt dışı temsilciliklerinde ülke tanıtımıyla ilgili ibarelerin yer aldığını ifade eden Hasipoğlu, HP’nin manifestosunda çok güzel ifadelerin yer aldığını belirtti.

Hasipoğlu, “Tekrar bir müzakere masası kurulacaksa bu hükümetin vizyonunun ne olduğunu biz bilemeyecek miyiz, göremeyecek miyiz?” diye sordu.