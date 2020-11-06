Oxford’un geliştirdiği aşı son aşamada: En az yüzde 50 oranında koruyuculuk sağlayacak

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken, bazı aşı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile geliştirdiği potansiyel corona virüs aşısın son aşama klinik testlerine dair verilerin yıl sonunda açıklanacağını duyurdu.

Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, parlamentoda İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının son aşama insan deneylerinin sonuçlarını bu yılın sonunda sunacaklarını açıkladı.

Pollard, aşının işe yarayıp yaramayacağının bu yılın sonunda büyük ölçüde belli olacağını belirterek, politika yapıcılardan aşının ilk önce kimlere yaptırılması gerektiğine dair karar almaları gerektiğini söyledi.

“En az yüzde 50 oranında koruyuculuk sağlayacak”

Bununla birliktei Polard, aşının yılbaşından önce uygulanmaya başlanmasının olasılığı hakkındaki bir soruya, “Bunun mümkün olması için küçük bir şans var ama bilmiyorum” dedi.

Pollard, geliştirilen aşının koruyuculuğunun en az yüzde 50 dolaylarında olacağını belirterek, “Bence önemli etkinliği olan aşılara sahip olmak, yani yüzde 50, 60, 70, 80, rakam ne olursa olsun bu muazzam bir başarı. Bu durum dağlık sistemi açısından bakıldığında, hastanede yatan daha az sayıda Kovid-19’lu hasta olacağı ve kanser tedavisi gören kişilerin kemoterapi operasyonlarını yaptırabileceği anlamına geliyor. Aşı tam bir oyun değiştirici olacak” ifadelerini kullandı.

Pollard ayrıca, aşının bulunmasıyla dünyanın hemen normale dönmeyebileceğini belirterek “Aşıların yaygınlaştırılması zaman alıyor. Onları ilk etapta herkes alamayacak. Virüsü taşıyan insanlar var olmaya bir süre daha devam edecek ve Kovid-19 bulaşma konusunda çok yetenekli” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl sonunda aşı dağıtılabilir”

Öte yandan, Oxford / AstraZeneca aşısının, Pfizer ve BioNTech’in adayı ile birlikte yasal onay için sunulan ilk aşılardan biri olması bekleniyor.

Birleşik Krallık Aşı Gücü Başkanı Kate Bingham konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aralık ayı başlarında hem Oxford’dan hem de Pfizer / BioNTech’ten gelen pozitif veriler görmeyi umuyorum. Bu nedenle yıl sonunda aşıyı dağıtılabileceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmaları ne durumda?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19’a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Bununla birlikte,9 Üniversite ve ilaç şirketi, aşı yarışında son noktaya geldi.

İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm’ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.