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Oxford Üniversitesi’nden yeni sıtma aşısı

8 Eylül 2022
Oxford Üniversitesi'nden yeni sıtma aşısı: 'Maliyeti birkaç dolar, dünyayı değiştirebilir'






Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları “devrimsel” potansiyele sahip bir sıtma aşısı geliştirdiklerini açıkladılar.




Deneylerde ölümcül hastalığa karşı yüzde 80’e varan koruma sağladığı belirtilen aşının önümüzdeki yıl piyasaya sunulması bekleniyor.



Bilim insanları, aşının maliyetinin düşük olduğunu ve halihazırda yılda 100 milyon dozdan fazla üretilmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.



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8 Eylül 2022






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