Oxford Üniversitesi’nden yeni sıtma aşısı

Sıtmaya son vermek için çalışmalar yürüten Malaria No More adlı yardım kuruluşu, bu gelişmeyle birlikte çocukların sıtmadan ölümünün “yaşadığımız dönemde” son bulabileceğini açıkladı.

Sivrisinekler tarafından yayılan sıtma paraziti, olağanüstü karmaşık ve anlaşılması zor olduğu için etkili aşıların geliştirilmesi bir yüzyıldan uzun zaman aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilaç şirketi GSK tarafından geliştirilen ilk sıtma aşısının Afrika’da kullanılması için geçen sene tarihi bir adım atmıştı.

Ancak Oxford ekibi, geliştirdikleri aşının daha etkin olduğunu ve çok daha büyük ölçekte üretilebileceğini iddia ediyor.

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Burkina Faso’nun Nanoro bölgesinde 409 çocuk üzerinde yapılan deneyler, aşının üç başlangıç ​​ve bir yıl sonra yapılan bir hatırlatıcı dozunun sıtmaya karşı yüzde 80’e varan koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Neden bu kadar etkili?

Başarıya ulaşan sıtma aşısı Prof Katie Ewer’in Oxford Üniversitesi’nde üzerinde çalıştığı 14’üncü aşı.

Ewer, BBC’ye verdiği demeçte bu noktaya gelmelerinin “inanılmaz derecede memnuniyet verici” olduğunu ve “bu aşının piyasaya sürülmesi halinde dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu” söyledi.

GSK tarafından geliştirilen onaylı aşı, Oxford’da geliştirilen aşıyla benzerlikler taşıyor.

Her ikisi de paraziti karaciğere ulaşmadan önce yakalayarak parazitin yaşam döngüsünün ilk aşamasını hedefliyor ve vücutta destek oluşturuyor.

Aşılarda, sıtma parazitinden ve hepatit B virüsünden alınan proteinlerin bir kombinasyonu kullanılıyor ancak Oxford’un versiyonundaki sıtma proteini oranı daha yüksek.

Ekip, bu özelliğin bağışıklık sisteminin hepatit yerine sıtmaya odaklanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Imperial College London’da bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi başkanı Prof Azra Ghani, deneme sonuçlarının memnuniyetle karşılandığını ancak aşının sıtmayla kapsamlı mücadelede kullanılabilmesinin mali kaynak gerektireceği konusunda uyardı.