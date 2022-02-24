Oxford Üniversitesi’nden ezber bozan araştırma: Sebze yemek kalp hastalıklarına karşı korumuyor olabilir

Yeni bir çalışma, sebze yemenin kalp hastalıklarını önlemenin kesin bir yolu olmayabileceğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacıların elde ettiği bulgular, daha fazla sebze tüketmenin daha düşük kardiyovasküler hastalık (KVH) riskiyle bağlantılı olabileceğini öne süren önceki araştırmalara meydan okuyor.

KVH ölümcül olabilir ve felç veya kalp kriziyle sonuçlanabilir. Ulusal Sağlık Hizmeti, KVH’nin Birleşik Krallık’taki (BK) başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğunu ama sağlıklı bir yaşam tarzıyla “büyük ölçüde önlenebileceğini” söylüyor.

Frontiers in Nutrition adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışmayı yürüten araştırmacılar, önceki araştırmaların et tüketimi, alkol tüketimi ve sigara içme gibi başka yaşam tarzı faktörlerini ya da servet, gelir ve eğitim gibi sosyoekonomik faktörleri göz önünde bulundurmamış olabileceğini söyledi.

Çalışmanın iddialarına rağmen araştırmacılar, KVH riskinizi azaltma söz konusuysa dengeli beslenmenin ve sağlıklı bir kiloyu korumanın en önemli faktörler olduğunu vurguladı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Qi Feng “Geniş kapsamlı çalışmamız, sebze tüketiminin KVH geliştirme üzerinde koruyucu etkisi olduğuna dair kanıt bulmadı” dedi.

Bunun yerine, analizlerimiz sebze tüketiminin KVH riskine karşı görünürdeki koruyucu etkisinin, sosyoekonomik durum ve yaşam tarzı farklılıklarıyla ilgili geriye kalan kirletici etkenlerden doğan önyargıyla açıklanmasının çok olası olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar bulgularına katkıda bulunması için BK Biobank çalışmasına katılan 399 bin 586 kişinin verilerini inceledi. İncelenen yaklaşık 400 bin örneğin yüzde 4,5’u KVH geliştirdi.

Bu verilerin orijinal bir analizi sebze tüketimi en yüksek olanların KVH’den ölme riskini yüzde 15 düşürdüğünü buldu.

Fakat bu etki olası sosyoekonomik, beslenme ve sağlığa ilişkin etkenler hesaba katıldığında zayıfladı.

Bilim insanlarına göre, gelecek araştırmalar belirli sebze türlerini tüketmenin ya da sebzelerin pişirilme şekillerinin KVH riskini etkileyip etkilemediğini daha çok değerlendirmeli.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ben Lacey şunları söyledi:

Bu, KVH’nin beslenmeye bağlı nedenlerini ve normalde az sebze tüketimine atfedilen KVH yükünü anlamak için çıkarımları olan önemli bir çalışma.

Fakat dengeli beslenmek ve sağlıklı bir kiloda kalmak, sağlığı korumanın ve bazı kanserler de dahil ciddi hastalık riskini azaltmanın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Her gün çeşitli meyve ve sebzelerden en az 5 porsiyon tüketilmesi yaygın olarak tavsiye ediliyor.

PA’dan da yararlanılmıştır