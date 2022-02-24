Girne ve Çatalköy’de tiyatro günleri 4 Mart’ta başlıyor

“Sahnede ya da hayatta işte bütün mesele bu” sloganıyla gerçekleşecek Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri, 4-31 Mart Tarihleri arasında Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yapılacak.

“Oyun ya da gerçek, işte bütün mesele bu” sloganıyla gerçekleşecek Girne Belediyesi Tiyatro Günleri etkinliği ise, 11-27 Mart tarihleri arasında Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda yer alacak

Tiyatro Günleri kapsamında her iki beldede 2 salonda, tiyatro severler halk dansları gösterisi ve15 oyunla buluşacak.

Belediyelerden verilen bilgişye göre, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, pandemi nedeniyle, 2 yıldır kültür sanat faaliyetlerinin yapılamadığını anımsatarak, kesintiye uğrayan kültür sanat yaşamına bir başlangıç yaratmak için, iki belediyenin güzel bir işbirliğine imza attığını vurguladı.

Her iki belediyede, tiyatro faaliyetlerinin 20 yılı aşkın süredir gönüllülük esası ve büyük özverilerle yürütüldüğünü anımsatan Hulusioğlu, bu yıl güzel bir işbirliğiyle, 4-31 Mart tarihleri arasında, 5 ayrı tiyatro ekibi ve Çatalköy Belediyesi Veteran Halk Dansları topluluğunun katılımıyla 15 temsil ve 1 halk dansları gösterisinin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

Belediyelerin asli görevlerinden birinin de, halka kültür sanat ve sosyal aktiviteler sunmak olduğunu anımsatan Hulusioğlu, ülkede ekonomik koşullara rağmen, en ekonomik ve pandemi açısından güvenli şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

İki belediye arasında, kültür, sanat ve birçok farklı alanda işbirliği ve ortak projeler olduğunu anımsatan Hulusioğlu, ülke ekonomik şartları, insan kaynakları ve diğer imkanlarının kısıtlı olduğu bilinciyle, mevcut kaynakların doğru kullanılması gerektiğine inanan 2 belediye başkanı olarak, işbirliklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Tiyatro Günlerinin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Hulusioğlu, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2 yıldır pandemi nedeniyle kültür sanat etkinliklerine ara verildiğini ya da dijital platformda hayat bulduğunu anımsatarak, pandemi kurallarının gevşetilmesiyle, Çatalköy Belediyesi işbirliğinde, Tiyatro Günleri etkinliğine yeniden hayat vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Avrasya Tiyatrolar Birliği projesi Kapsamında, “Şerefine İnsanoğlu” oyununun, Maltepe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi ve oyun yönetmenliğini ise, Girne ve Çatalköy Belediyeleri Sanat Yönetmeni Derman Atik’in üstlenmesinin gururunu yaşadıklarını da söyleyen Güngördü, Maltepe Belediye Tiyatrosunun, bu oyunu tiyatro günlerinde sahneleyeceğini dile getirdi.

Belediyeler arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Girne ve Çatalköy Belediyelerinin imar planı gibi birçok önemli ortak projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Güngördü, Tiyatro Günlerinin hayat bulmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

ATİK

Girne ve Çatalköy Belediyeleri Sanat Yönetmeni Derman Atik, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, Girne ve Çatalköy Belediyelerinin işbirliğinin diğer belediyelere de örnek olacağına inancını belirtti.

Güzelyurt ve Beyarmudu Belediyeleri’nin de organizasyona ortak olmak istediğini ancak bu yıl bunun mümkün olamadığını, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da bu organizasyonun gelecek yıl belediyelerin işbirliği içinde yapılması yönünde fikir belirttiğini söyleyen Atik, bu yıldan sonra Tiyatro Günleri etkinliğinin farklı belediyelerin ortak organizasyonu olarak hayat bulabileceğini ifade etti.

Atik, Tiyatro Günlerinde, savaşın olumsuzluklarını anlatan Şerefine İnsanoğlu adlı oyunu ve bir Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Oyuncunun birlikte sahne aldığı “Godot’yu Beklerken” oyunuyla barışın önemine bir kez daha vurgu yapılacağını kaydetti.

Bursa’dan, Burçhan Göze’ nin yazdığı ve Girne Belediyesi 1’inci Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma Yarışması birincisi olan “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” oyununun da Tiyatro Günleri kapsamında sahneleneceğini dile getiren Derman Atik, Tiyatro Günleri programı hakkında bilgi sundu.

Pandemi kuralları gereği, 200 kişilik Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nin 100kişi, 150 kişilik Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun 70-80 kapasiteyle izleyici alacağını, izleyicilerden ise, salona girişte 24 saat içinde yapılmış PCR ya da Antijen sonucu isteneceğini kaydeden Atik, oyunları izlemek isteyen sanatseverlere biletlerini, verilecek telefon numaralarını arayarak önceden almaları çağrısında bulundu.

Girne belediyesi Tiyatro Günleri biletleri, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası Zeytin Masadan ya da oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu girişinden, Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Günleri biletleri ise, Çatalköy Belediyesi ya da oyun gecesi Erol Avgören Kültür Merkezinden temin edilebilecek.