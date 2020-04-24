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Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde corona virüs aşısı denemelerine başladı

24 Nisan 2020
corona virüs aşısı

Potansiyel corona virüs aşısı virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.
BBC’nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel corona virüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.
800’den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

“BİLİMSEL SÜRECİ DESTEKLEMEK İSTEDİM”

Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, “Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim” dedi.
Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, “Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip corona virüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz” diye konuştu.
Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI

3 ayda geliştirilen ve “ChAdOx1” adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.
Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken corona virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.
Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.
Dünyada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70’den fazla ülkede bilim insanları, corona virüse karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.



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