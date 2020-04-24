Dünya geneli vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 2 milyon 700 bini, ölenlerin sayısı ise 190 bini aştı. Fransa’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856’ya yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya’da 463, İspanya’da ise 440 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde corona virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısı ise 740 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bin 197, vaka sayısı 2 milyon 712 bin 258’e ulaştı.

Corona virüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 49 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 549 can kaybı ile İtalya, 22 bin 157 ile İspanya, 21 bin 856 ile Fransa, 18 bin 738 ile İngiltere, 6 bin 490 ile Belçika, 5 bin 481 ile İran, 5 bin 404 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

Binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Hollanda (4 bin 177), Brezilya (3 bin 313), Türkiye (2 bin 491), Kanada (2 bin 143), İsveç (2 bin 21) ve İsviçre (1549)”

Virüs bulaşan 744 bin 366 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 777 bin 695 kişi bulunuyor.

FRANSA

Fransa’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856’ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1553 artışla 184 bin 821’e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 5 bin 53’ü yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 219 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Hastalığı atlatan kişi sayısı son 24 saatte 1431 artarak 42 bin 88’e çıktı. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 516 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 13 bin 547’ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 309’a yükseldi. Böylece toplam can kaybı 21 bin 856 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 15 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.

İTALYA

İtalya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.

İSPANYA

İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157’ye çıktı.

Ülkedeki 24 saatte bildirilen vaka 208 bin 389 olarak belirtildi.

İRAN

İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481’e yükseldi.

Dünyada virüs bulaşan 744 bin 366 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (89 bin 250), ABD (84 bin 825), Çin (77 bin 207), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (25 bin 318) ve İsviçre (19 bin 900) oldu.

Türkiye’de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.