Oxford Üniversitesi Covid-19 nedeniyle ölecek insanları tahmin edebilen araç geliştirdi

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, doktorların, hastalarının Covid-19 nedeniyle ölme veya hastaneye kaldırılma olasılığını tahmin edebilmesi için bir algoritma geliştirdi.

PEK ÇOK FAKTÖR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Bilim insanları, QCOVID adını verdikleri aracın yaş, etnik köken, altta yatan sağlık koşulları, sosyo-ekonomik durum, psikoloji özellikler ve kiloyu dikkate alarak oluşturulduğunu belirtti. Araştırmacılar, oluşturdukları algoritmanın gelecekte hekimler tarafından hastalarından hangilerinin en çok korunması gerektiğini belirlemek için kullanılabileceğini söyledi.

AŞI İÇİN ÖNCELİK LİSTESİ OLUŞTURMADA KULLANILABİLİR

Bununla birlikte aracı geliştiren akademisyenler, aşı bulunduğunda herkese hitap edecek yeterli doz olamayacağını göz önünde bulundurarak, e bir öncelik listesi oluşturmanın faydalı olacağını söyledi. British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada, QCOVID’in yapılan testlerde, pandeminin ilk dalgasında ortaya çıkan vakaları ve ölümleri başarıyla tahmin ettiği açıklandı.

QCOVID’in algoritmasının İngiltere’deki bin 205 hastanedeki yaşları 10 ile 100 arasında değişen binlerce Covid-19 hastalarının verileri incelenerek oluşturulduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının hastaneye kaldırılmasının kaç gün sürdüğünü ve ölü sayısını inceledi.

ÖLÜMLERİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAHMİN ETTİ

Daha sonra, algoritmanın kimin öleceğini doğru bir şekilde tahmin edip edemeyeceğini test etmek için pandeminin ilk dalgasında yer alan 2,2 milyon insan üzerinde test edildi. Bulgular, aracın Pandeminin ilk haftalarındaki 2 bin 340 ölümün çoğunu tahmin etmede başarılı olduğunu gösterdi.

ÖLM RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Diğer taraftan, algoritma, tüm ölümlerin yüzde 95’ini, en çok risk altında olan nüfusun sadece yüzde beşini oluşturduğunu buldu. Söz konusu yüzde beşlik dilim içinde bulunan insaların ölüm riskini artıran faktörler ise şöyle sıralandı: 80 yaşın üstünde olmak, etnik kökene sahip olmak, astım hastası olmak, son 6 ayda organ nakli yaptırmış olmak ve huzurevinde yaşamak.