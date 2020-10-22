İngiltere’de ev partisinin cezası ağır oldu

Corona virüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere’de sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

Ülkenin Notthingham kentinde 14 Ekim’den itibaren ikinci seviye kısıtlama uygulaması başladı. Kısıtlamalara göre evler arası ziyaret yapmak yasaklandı.

Notthingham’da bir evde yapılan öğrenci partisi, gençlerin başını ağrıttı. Kapıyı polise açan dört öğrenci evde kimsenin olmadığını söyledi.

Polisin evde yaptığı incelemenin ardından 30’dan fazla kişinin evde saklandığı belirlendi.

Polisi kandırmakla itham edilen öğrencilere ağır bir ceza kesildi. Ev sahibi dört öğrenciye 10’ar bin sterlin (yaklaşık 102 bin lira) toplamda ise 40 bin sterlin ceza kesildi.

Ayrıca öğrencilere bir kötü haber de Nottingham Trent Üniversitesi’nden geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada öğrencilerin kaydının askıya alındığı duyuruldu.

Ülkede en fazla vaka sayısına sahip olan kentte kısıtlama seviyesinin en yüksek seviye olan üçe çıkartılması konuşuluyor.