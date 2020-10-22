İngiltere’de ev partisinin cezası ağır oldu

\u0130ngiltere'de bir evde d\u00fczenlenen partiyi polis bast\u0131. Kap\u0131y\u0131 a\u00e7an d\u00f6rt \u00f6\u011frenci, evde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yap\u0131lan incelemede evde 30'dan fazla ki\u015fi tespit edildi. Polisi yan\u0131ltan d\u00f6rt \u00f6\u011frenciye 40 bin sterlin ceza kesildi.\r\n\r\n\r\nCorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen Avrupa \u00fclkelerinden \u0130ngiltere'de sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.\r\n\r\n\u00dclkenin Notthingham kentinde 14 Ekim'den itibaren ikinci seviye k\u0131s\u0131tlama uygulamas\u0131 ba\u015flad\u0131. K\u0131s\u0131tlamalara g\u00f6re evler aras\u0131 ziyaret yapmak yasakland\u0131.\r\n\r\nNotthingham'da bir evde yap\u0131lan \u00f6\u011frenci partisi, gen\u00e7lerin ba\u015f\u0131n\u0131 a\u011fr\u0131tt\u0131. Kap\u0131y\u0131 polise a\u00e7an d\u00f6rt \u00f6\u011frenci evde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nPolisin evde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan 30'dan fazla ki\u015finin evde sakland\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\n\r\nPolisi kand\u0131rmakla itham edilen \u00f6\u011frencilere a\u011f\u0131r bir ceza kesildi. Ev sahibi d\u00f6rt \u00f6\u011frenciye 10'ar bin sterlin (yakla\u015f\u0131k 102 bin lira) toplamda ise 40 bin sterlin ceza kesildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca \u00f6\u011frencilere bir k\u00f6t\u00fc haber de Nottingham Trent \u00dcniversitesi'nden geldi. \u00dcniversiteden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u00f6\u011frencilerin kayd\u0131n\u0131n ask\u0131ya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.\r\n\r\n\u00dclkede en fazla vaka say\u0131s\u0131na sahip olan kentte k\u0131s\u0131tlama seviyesinin en y\u00fcksek seviye olan \u00fc\u00e7e \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n