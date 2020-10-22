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İngiltere’de ev partisinin cezası ağır oldu

22 Ekim 2020
İngiltere'de ev partisi





İngiltere’de bir evde düzenlenen partiyi polis bastı. Kapıyı açan dört öğrenci, evde kimsenin olmadığını söyledi. Yapılan incelemede evde 30’dan fazla kişi tespit edildi. Polisi yanıltan dört öğrenciye 40 bin sterlin ceza kesildi.







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22 Ekim 2020

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