Bir filmde geçer.

Başrollerde Jim Carrey ve Jeff Daniels var.

Filmin adı Salak ile Avanak.

…

Bu ikisi oldukça saf, temiz lakin hiçbir iş ellerinden gelmez.

İşsiz güçsüzdürler, salak ve avanak oluşlarından dolayı da hiçbir işte dikiş tutturamazlar.

Ama güzel hayalleri vardır.

Şans bir gün onları da yüzüne gülebilir diye düşünürler…

…

Filmin özeti kısaca şöyle:

Salak ve Avanak yanlışlıkla ele geçirdikleri içi milyon dolarla dolu bir çantayı sahibine vermek için onu arayıp dururlar.

Para umurlarında değildir, önemli olan bu yanlışlığı düzeltmek.

Sonunda çantanın sahibini bulurlar.

Buldukları kişi güzel bir kadındır.

Ona aşık olurlar.

Ama kadın evli çıkar.

Zaten bu salaklara aşık olacak hali de yok.

Maceralar birbirini kovalar, buna benzer birçok olaylar yaşarlar.

Ve neticede Salak ile Avanak parasız pulsuz yaya bir şekilde bir kasabanın yolunu tutarlar.

Yolda sallana sallana, elleri ceplerinde giderken,

Ansızın içi bikinili manken kızlarla dolu bir otobüs yanlarında durur.

Aşağıya inen bikini kızlardan birkaçı “Bu kasabada vücutlarımızı ovmak için iki erkek arıyoruz” demezler mi?

Salak ile Avanak genç kadınların karşısında donmuş vaziyette put kesilirler.

Avanak kendine gelince kızlara yanaşır ve onlara yardımcı olmaya karar verir:

“Kasaba biraz ileride” der, dürüstçe.

Kızlar hayal kırıklığı içerisinde otobüse binerler ve araç ilerlemeye başlar.

Salak hâlâ gözlerine inanamaz halde heykel gibidir.

Ama aklı başına gelince, Avanak’a “Sen ne yaptıınn” diye çıkışarak otobüsün arkasından hızla koşar ve ona yetişmeyi başarır.

Kapı açılır ve salak Şoföre seslenir:

“Yanlış gidiyorsunuz, Kasaba diğer tarafta…”

…

Perdeye The End düşerken Salak ve Avanak kızların bulacağı o iki erkeğe özenerek birbirlerine söylenirler:

“Belki bize de bir gün şans düşer.”

…

Bir hayali,

Bir güzelliği,

Bir fırsatı,

Bir mutluluğu,

Barışı,

Gelecek güzel günleri,

Bulduğunuzda kaybetmek ne kötü.

Bilerek ya da bilmeyerek,

Salaklığınızdan,

Avanaklığınızdan,

Saflığınızdan,

Dürüstlüğünüzden,

Bazen de çok akıllı geçinmekten…

…

Galiba,

Gelmiş geçmiş bütün görüşmelerde,

Otobüsü başka yöne gönderdik…

(2016)