FutbolSpor

Otçuoğlu, “Kolay değil”

13 Nisan 2019

Ozanköy Eski Başkanı Sami Otçuoğlu, GHE ve Ozanköy’ün birleşme haberleriyle ilgili Havadis’e konuştu

ÜYELERİN ONAYI GEREKMEKTEDİR: Birleşme için, GHE ve Ozanköy kulüplerinin olağan üstü genel kurula giderek bu birleşmeyi üyelerinin bilgisine ve onayına sunmaları gerekmektedir

 

Mete OĞUZ

 

Havadis, Girne’nin Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile 1. Lig ekiplerinden Ozanköy’ün 20-25 gün içerisinde birleşeceği haberleri hakkında basında çıkan açıklamalarla ilgili olarak, Ozanköy’ün eski Başkanı Sami Otçuoğlu ile görüştü.

2015-2018 yılları arasında Ozanköy Kulübü’nde başkanlık yapan Otçuoğlu bu birleşmenin mümkün olabilmesinin zor olduğunu dile getirdi. Otçuoğlu şöyle devam konuştu: “ Kulüp Başkanlarının ve birkaç yöneticinin oturup böyle önemli bir karar vermesi mümkün değildir. Her iki takımın da olağan üstü genel kurula giderek bu birleşmeyi üyelerinin bilgisine ve onayına sunmaları gerekmektedir. Ancak her iki kulübün de üyeleri onay verdikten sonra birleşme prosedürü uygulamaya konabilir ki bu da 20-25 gün içerisinde mümkün değildir.”

Etiketler


İlgili Makaleler

Seminerler zorunlu

13 Nisan 2019

Drag heyecanı yaşanacak

13 Nisan 2019

İskele tükendi

13 Nisan 2019

Trabzon tek golle güldü

13 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı