Otçuoğlu, “Kolay değil”

Ozanköy Eski Başkanı Sami Otçuoğlu, GHE ve Ozanköy’ün birleşme haberleriyle ilgili Havadis’e konuştu

ÜYELERİN ONAYI GEREKMEKTEDİR: Birleşme için, GHE ve Ozanköy kulüplerinin olağan üstü genel kurula giderek bu birleşmeyi üyelerinin bilgisine ve onayına sunmaları gerekmektedir

Mete OĞUZ

Havadis, Girne’nin Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile 1. Lig ekiplerinden Ozanköy’ün 20-25 gün içerisinde birleşeceği haberleri hakkında basında çıkan açıklamalarla ilgili olarak, Ozanköy’ün eski Başkanı Sami Otçuoğlu ile görüştü.

2015-2018 yılları arasında Ozanköy Kulübü’nde başkanlık yapan Otçuoğlu bu birleşmenin mümkün olabilmesinin zor olduğunu dile getirdi. Otçuoğlu şöyle devam konuştu: “ Kulüp Başkanlarının ve birkaç yöneticinin oturup böyle önemli bir karar vermesi mümkün değildir. Her iki takımın da olağan üstü genel kurula giderek bu birleşmeyi üyelerinin bilgisine ve onayına sunmaları gerekmektedir. Ancak her iki kulübün de üyeleri onay verdikten sonra birleşme prosedürü uygulamaya konabilir ki bu da 20-25 gün içerisinde mümkün değildir.”